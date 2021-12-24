Возможно укрепление рубля до 73 руб./$1 в пятницу - "Алор Брокер"

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровня 73 руб./$1 на торгах в пятницу, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Курс рубля вновь ушел в зону 73-73,5 руб./$1, которая является сильной технической поддержкой по паре доллар/рубль. В пятницу отечественные экспортеры продолжать продавать валюту увеличенными объемами в рамках налогового периода. При этом нерезидентов на торгах не будет, и главным игроком против рубля будет Минфин со своим бюджетным правилом. Поэтому не исключено, что пара дойдет до отметки 73 руб./$1, а то и попытается "проколоть" ее. Но укрепление рубля обманчиво и имеет временный характер. Фундаментально рубль выглядит слабым, покупать его против доллара опасно даже спекулятивно", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.