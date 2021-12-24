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24 декабря 2021 года 08:47

Цены рублевых корпбондов в пятницу могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 24 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; активность торгов при этом будет пониженной из-за отсутствия на рынке многих иностранных инвесторов в связи с приближающимся католическим Рождеством, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли в четверг, при этом Standard & Poor's 500 достиг рекорда в 68-й раз в текущем году. Прошедшие торги стали последними на этой неделе в связи с приближением католического Рождества. За четыре рабочих дня значение S&P 500 увеличилось на 2,2%, Dow Jones Industrial Average - на 1,7%, Nasdaq Composite - на 2,8%. На следующей неделе торговля акциями возобновится, но, вероятнее всего, обороты будут оставаться низким в преддверии празднования Нового года. Хотя биржи США будут работать и 31 декабря, и 3 января, торги на многих других мировых рынках в эти дни проводиться не будут.

Мировые инвесторы остаются в позитивном настроении и ожидают, что новый штамм коронавирусной инфекции не окажет сильного влияния на глобальную экономику. Этому способствовала, в том числе, новость от фармацевтической компании AstraZeneca о том, что бустерная третья доза вакцины от коронавируса приводит к значительному росту уровня антител против штамма "омикрон".

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром демонстрируют уже смешанную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет всего 0,11%, гонконгский Hang Seng растет на 0,23%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,44%, в то время как китайский CSI 300 снижается на 0,45%.

В свою очередь цены на нефть после заметного скачка накануне в ходе утренних торгов 24 декабря демонстрируют отрицательную коррекцию. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:30 мск составила $76,54 за баррель, что на 0,4% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,679 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,654 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 декабря вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 731,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РУСАЛ Братск-001Р-03" (+0,45%), "ФСК ЕЭС БО-03" (+0,4%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-14" (-0,44%), "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,19%) и "ГТЛК-001Р-15" (-0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") полностью разместило выпуск жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-16 на сумму 207,605 млрд рублей по ставке на уровне 7,65% годовых. Дата погашения займа - 28 ноября 2031 года Сбор заявок на выпуск прошел 17 декабря.

Кроме того, ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" 24 декабря планирует начать размещение облигаций серии БО-001Р-15 объемом 10 млрд 93,385 млн рублей. Дата погашения выпуска - 28 сентября 2031 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,83% годовых. "Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001Р-21Р с офертой через 3,5 года на уровне 9,3% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте 9,52% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 22 декабря. Техразмещение запланировано на 27 декабря.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 17-18-го купонов облигаций серии 001Р-07 в размере 9,25% годовых. Эмитент завершил размещение 15-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей в январе 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,5% годовых. Ставка 2-20-го купонов рассчитывается, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа, равная 0,75 процентного пункта. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена 5-летняя оферта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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