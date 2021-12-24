Рубль слегка слабеет к доллару и евро на старте торгов из-за наметившегося ухудшения на мировых рынках

Москва. 24 декабря. Доллар и евро слегка растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине из-за наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,33 - 73,43 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,37 руб./$1 (+7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 83,08 руб./EUR1 (+3 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 5,2 коп. к уровню закрытия 23 декабря, до 77,74 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,17 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,23 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение рубля к доллару и евро на старте торгов в пятницу связано, прежде всего, с наметившимся охлаждением у глобальных инвесторов "аппетита к риску". Кроме того, снизилась стоимость нефти марки Brent.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,24 за баррель, что на 0,79 % ниже цены на закрытия предыдущей сессии.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 вырос на 0,10%, китайский CSI300 снизился на 0,32 %.

Американские фондовые индексы выросли в четверг, при этом Standard & Poor's 500 достиг рекорда в 68-й раз в текущем году. Прошедшие торги стали последними на этой неделе в связи с приближением католического Рождества. За четыре рабочих дня значение S&P 500 увеличилось на 2,2%, Dow Jones Industrial Average - на 1,7%, Nasdaq Composite - на 2,8%. На следующей неделе торговля акциями возобновится. Хотя биржи США будут работать и 31 декабря, и 3 января, торги на многих других мировых рынках в эти дни проводиться не будут.

Инвесторы остаются в позитивном настроении и ожидают, что новый штамм коронавирусной инфекции не окажет сильного влияния на глобальную экономику. Этому способствовала, в том числе, новость от фармацевтической компании AstraZeneca о том, что бустерная третья доза вакцины от коронавируса приводит к значительному росту уровня антител против штамма "омикрон".

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Расходы увеличились на 0,6%. Индекс потребительских цен (PCE Core), который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, поднялся в ноябре на 0,5% за месяц и на 4,7% за год, причем годовые темпы роста стали максимальными с 1982 года.