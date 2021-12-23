Рубль вечером продолжает активно повышаться к доллару и евро на фоне позитивных сигналов с внешних рынков

Москва. 23 декабря. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики на внешних рынках и фиксации прибыли по рисковым активам перед Рождественскими каникулами на западных биржах.

Курс доллара США составил 73,43 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 87,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,04 руб./EUR1, подешевев на 56,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 73,44 копейки - до 77,75 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах, так как поддержку его котировкам продолжают оказывать позитивные сигналы с внешних рынков. Повышение котировок рубля происходит в условиях фиксации прибыли перед Рождественскими каникулами на западных биржах, а также перед пиком налоговых выплат месяца. Позитивным фактором для нацвалюты является также заявление президента России Владимира Путина, что переговоры РФ-США по гарантиям безопасности пройдут в первых числах января.

По словам Путина, в Москве рассчитывают, что переговоры РФ-США по гарантиям безопасности позволят странам двигаться вперед. Он также сообщил, что российские власти видят пока в целом позитивную реакцию на свое предложение Вашингтону о гарантиях безопасности и готовность американских партнеров приступить к дискуссии.

Владимир Путин прокомментировал тему экономики. В частности, отвечая на вопрос "Интерфакса", он сообщил, что рост ВВП РФ в 2021 году ожидается на уровне 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал прогнозируется по итогам года на уровне 6%.

Путин отметил, что российская экономика в 2021 году восстановилась после спада 2020 года "гораздо быстрее, чем другие страны".

Между тем, по словам главы государства, реальный сектор недоволен ростом ставок вслед за повышением ключевой ставки ЦБ, однако если этого не делать, то может повториться аналогичный турецкому кризисный сценарий.

"Я же каждый день в контакте с коллегами из реального сектора экономики, я знаю, как они ругаются на Центральный банк, и знаю их аргументы", - сказал Путин. "Каждый день мы об этом говорим, и я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок, но если этого не делать, у нас может быть как в Турции. В этом же (в инфляции - прим. ИФ) проблема. Это серьезный вопрос, серьезный вызов", - добавил президент.

Он подчеркнул, что инфляция в России на уровне 8% - это много. "Нам нужно, конечно же, вернуться к целевым показателям - 4%", - отметил Путин. "Надо аккуратнее здесь этим инструментом пользоваться, но Центральный банк проводит независимую политику. Вам может показаться это странным, я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно", - заявил президент.

Между тем, беспокойство инвесторов по поводу распространения нового штамма коронавируса "омикрон" немного ослабло, поскольку они анализируют новое исследование ученых из Южной Африки, где был впервые обнаружен штамм, показавшее, что для него характерен низкий уровень риска госпитализации по сравнению с "дельтой". В частности, исследование показало, что вероятность того, что люди, заразившееся "омикроном" в Южной Африке в период с 1 октября по 3 ноября, будут госпитализированы, на 80% меньше такой вероятности, если бы они заразились другим штаммом.

Эксперты, однако, отмечают, что еще слишком рано утверждать, что "омикрон" не представляет большой опасности, но исследование вселяет надежду в трейдеров, что распространение штамма не будет иметь столь тяжелых экономических последствий, пишет CNBC.

Торги на западных биржах в четверг будут последними на этой неделе в связи с приближением католического Рождества.

На следующей неделе торговля акциями возобновится, но, вероятнее всего, обороты будут оставаться низким в преддверии празднования Нового года, отмечает MarketWatch. Хотя биржи США будут работать и 31 декабря, и 3 января, торги на многих других мировых рынках в эти дни проводиться не будут.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, по итогам торгов среды доллар в очередной раз подешевел, отступив к нижней границе текущего целевого диапазона 73,5-74,5 руб./$1, а уже сегодня пара "доллар-рубль" приближалась к отметке 73 руб./$1 на фоне пресс конференции президента России Владимира Путина. "В среду поддержку национальной валюте оказывал повысившийся интерес глобальных инвесторов к активам нашей страны ввиду рекордных цен на газ и дорогой нефти Brent. Размещение вчерашних гособлигаций также прошло на фоне повышенного спроса, локально поддержав рубль. Способствовало удорожанию рубля и приближающееся завершение 27 декабря налоговых выплат (НДПИ, акцизы и т.д.). В целом, мы считаем, что эту неделю пара доллар-рубль постарается завершить тестированием уровня 73 руб./$1. Отметим, что возможный рост национальной валюты будет проходить на фоне пониженной торговой активности ввиду отсутствия торгов на бирже западных стран из-за католического Рождества. Тем не менее, уход доллара ниже 73,5 рублей мы пока квалифицируем как локальное движение, вызванное технической инерцией", - отмечает Жильников.

"Не исключено, что в пятницу и понедельник, когда экспортеры будут продавать остатки иностранной валюты для уплаты налогов, рубль может даже укрепиться ниже 73 за доллар, т.к. спроса на валюту от иностранцев не будет в связи с католическим Рождеством, а физлица в условиях повышения ключевой ставки тоже не предъявляют высокого спроса на валюту. Однако после 28 декабря, когда активность экспортеров, вероятно, снизится, рубль наоборот может оказаться под существенным давлением и вернуться ближе к 74 за доллар, т.к. на рынке останутся преимущественно спекулятивные игроки, а Банк России продолжит покупать валюту в объеме около $310 млн в день в соответствии с бюджетным правилом по 30 декабря включительно", - говорит аналитик Sberbank CIB Юрий Попов.

Цены на нефть демонстрируют небольшой рост в четверг вечером после подъема до максимумов за несколько недель днем ранее благодаря данным о существенном сокращении запасов этого топлива в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в четверг составляет $75,7 за баррель, что на 0,54% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,09 за баррель, контракт прибавил 0,45% по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии.

Brent завершила предыдущие торги на рекордной отметке с 8 декабря, WTI - с 24 ноября.

Коммерческие резервы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,72 млн баррелей, показали накануне данные министерства энергетики страны, хотя опрошенные Bloomberg эксперты ожидали более скромного сокращения - 2,5 млн баррелей. Запасы сырья в Штатах снижаются четвертую неделю подряд.

Поддержку котировкам также оказывает новость о приостановке производства на нескольких месторождениях в Ливии, из-за чего страна потеряла более 300 тыс. б/с добычи, по данным государственной нефтяной компании NOC.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 декабря на 43,18 копейки, до 73,3583 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,18 копейки, до 83,1223 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 40,21 копейки по отношению к среде и составил 73,3878 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 43,69 копейки и составил 73,4256 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 324,772 млн, из которых $882,454 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 442,318 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 8,98 копейки, до 83,0519 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 24,77 копейки и составил 83,0881 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR769,004 млн, из которых EUR292,975 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR476,029 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов понизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 8,13% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 8,65% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 3 б.п., повысившись до 9,04% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 7 б.п. каждая - до 9,51% и 9,63% годовых.