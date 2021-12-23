Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 24 декабря в фокусе будут следующие события:

- биржи США и Германии закрыты, биржи Великобритании, Гонконга и Франции завершают работу раньше в связи с кануном Рождества

- акции "Газпром нефти" последний день торгуются с дивидендами за 9 мес. 2021г.

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