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23 декабря 2021 года 19:22

Рынок акций РФ в четверг растерял рост предыдущего дня, пресс-конференция Путина не вызвала оптимизма

Москва. 23 декабря. Рынок акций РФ в четверг растерял весь рост предыдущего дня, не найдя поводов для оптимизма в заявлениях президента РФ Владимира Путина на ежегодной "Большой пресс-конференции", также были проигнорированы позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и выросшая нефть (Brent закрепилась выше $75 за баррель). Индекс Мосбиржи откатился в район 3700 пунктов

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3704,6 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1587,87 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4%.

Доллар просел до 73,49 рубля (-0,25 рубля).

Россия лучше многих развитых экономик мира справилась с вызовами коронавирусной инфекции и начала восстановление опережающими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин на "Большой пресс-конференции", отвечая на вопрос "Интерфакса". По его словам, спад экономики в РФ составил 3%, что "гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира". Уровень безработицы в РФ уже опустился ниже допандемийного уровня и составляет 4,3%, но до конца года может подрасти до 4,4%, отметил президент.

Путин оценил работу правительства и Центрального банка в период пандемии как удовлетворительную. Россия может достигнуть уровня коллективного иммунитета к коронавирусу COVID-19 в необходимые 80% в конце первого - начале второго квартала 2022 года, хотя сейчас уровень иммунитета составляет 54,9%, отметил президент. Также Путин заявил, что вводить меры преследования за отказ от вакцинации против коронавируса нет необходимости.

Касаясь геополитической повестки, Путин не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса, и считает, что к этому нужно готовиться.

По оценке Путина, Москва видит пока в целом позитивную реакцию на свое предложение Вашингтону о гарантиях безопасности. Переговоры РФ-США по гарантиям безопасности пройдут в первых числах января, в Москве рассчитывают, что они позволят странам двигаться вперед. Посредническую роль в переговорах между Россией и НАТО по гарантиям безопасности могла бы сыграть Италия, считает Путин.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,6%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -0,8% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,3% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил в четверг, что концерн в 2021 году добудет 515 млрд куб. м газа (+62,2 млрд куб. м к 2020 году), что является лучшим показателем за последние 13 лет. Компания "Газпром нефть", по словам Миллера, в 2021 г. впервые в истории добудет более 100 млн т н.э., при этом будет достигнут стратегический целевой показатель.

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,2%), "Московской биржи" (+1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, рынок акций РФ ушел в "минус" после утренних попыток подрасти - положительный импульс удержать не удалось, хотя внешний фон сохранялся умеренно оптимистичным. Биржевые индексы мало отреагировали на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, стабильные цены на нефть создали хорошую опору для рубля. Иностранные инвесторы уходят на рождественские каникулы, поэтому волатильность российских акций и рубля в ближайшее время может заметно сократиться, полагает эксперт.

Как отмечает старший портфельный управляющий "Сбер управление активами" Дмитрий Постоленко, рынок акций РФ в четверг просел после роста в течение нескольких предыдущих сессий. Внешний фон сложился умеренно-позитивным благодаря сильной макростатистике. Нефть Brent закрепляется выше $75 за баррель на фоне значительного снижения складских запасов нефти в США. Дальнейшая динамика нефтяных котировок будет зависеть от цен на газ, спроса и информационного поля вокруг штамма "омикрон". Ориентир по нефти сорта Brent на ближайшее время составляет $73-76 за баррель.

Рубль укрепился после известий о том, что в январе Россия и США планируют провести переговоры по вопросам безопасности. Поддержку рублю также оказывают экспортеры, считает эксперт.

По мнению ведущего аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, инвесторы предпочли зафиксировать прибыль перед длинными выходными в Европе и США после двух дней роста.

Наибольший вклад в снижение индексов МосБиржи и РТС внесли бумаги газовых компаний. Откат цен на газ в Европе ниже $1500 за тысячу кубометров привел к тому, что инвесторы начали закрывать позиции в бумагах "Газпрома" и "НОВАТЭКа", которые накануне выросли. Несмотря на то, что стоимость нефти Brent превысила $75 за баррель, акции нефтяных компаний завершили день снижением. У акций "ЛУКОЙЛа" пока не хватает сил для закрытия дивидендного "гэпа". В секторе горной добычи и металлургии спросом пользовались акции "Русала" благодаря росту цен на алюминий, которые уже превысили $2850 за тонну.

В пятницу рынок акций РФ может предпринять попытки робкого роста в том случае, если внешний фон останется "зеленым". Индекс МосБиржи может вернуться к уровню 3750 пунктов при поддержке дорогой нефти, считает Головинов.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также отмечает, что к концу торгового дня инициатива на рынке акций РФ перешла к продавцам. Внешний фон при этом оставался умеренно позитивным, а стоимость нефти пыталась закрепиться выше $75 за баррель Brent. Одной из причин снижения на российском рынке стало резкое снижение цен на газ. В общерыночном разрезе можно выделить противоречивые данные о распространяющемся штамме коронавируса "омикрон" - суточное число подтвержденных случаев распространения COVID-19 в мире подскочило накануне до 876,6 тыс. человек в сутки. В то же время ученые из ЮАР отмечают гораздо меньшее число госпитализаций, чем при других штаммах.

В пятницу выхода важных статданных не ожидается, в США и других странах будут отмечать католический Сочельник. На NYSE и NASDAQ будет выходной день. В этой связи активность торгов на российском рынке под занавес недели может оказаться пониженной. Осторожности может также добавить приближение выходных.

По ожиданиям, индекс МосБиржи 24 декабря будет двигаться в пределах 3670-3770 пунктов, считает Бахтин.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что российские инвесторы фиксировали прибыль перед длинными выходными на Западе, активность торговли снижается, судя по объемам операций. Динамика рынков в последние дни напоминает в большей степени тактику "продавай отскоки", чем "покупай проливы".

Наиболее ярко негативная динамика выражена в секторе потребления. После довольно активного роста в предыдущие дни инвесторы фиксируют свои позиции в бумагах "НОВАТЭКа" и "Газпрома". Рубль, в отличие от рынка акций, укрепляет свои позиции. В пользу российской валюты работают факторы декабрьских налоговых платежей, интерес к рынку ОФЗ и присутствие аппетитов к риску на глобальном рынке.

Основным поводом для оптимизма на внешних площадках служат новости по штамму COVID-19-Omicron. Исследования показывают, что он все же на 70-80% менее опасен, чем предыдущие штаммы. В ЮАР волна распространения уже пошла на спад. На этом фоне растут акции сектора путешествий и гостеприимства. В Великобритании сократили время карантина для граждан с 10 до 7 дней, если два теста показали отсутствие инфекции. Кроме того, AstraZeneca заявляет, что курс из трех доз вакцины позволяет получить достаточно высокую защиту от штамма Omicron.

Американский рынок акций готов показать в четверг рождественское мини-ралли, учитывая, что в пятницу рынки уже не работают. Индекс S&P 500 находится вблизи своего максимума. Испуг по поводу штамма Omicron постепенно проходит, и до конца года у индексов США есть еще шанс на обновление исторических пиков, считает Кочетков.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-1%) и США (индексы растут на 0,6%).

По данным Минторга США, доходы населения в ноябре выросли на 0,4%, а расходы - на 0,6%, оба показателя совпали с ожиданиями. Индекс PCE Core (базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, измеряющий уровень инфляции) вырос на 4,7% при прогнозах роста на 4,5%.

По данным Минтруда США, число новых заявок на пособие по безработице в стране составило 205 тыс., что также совпало с прогнозами.

Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США в ноябре показали прирост на 2,5% при прогнозах роста на 1,8% после снижения в октябре на 0,4%.

Нефтяной рынок к вечеру возобновил подъем, подогретый ранее статистикой Минэнерго США о запасах сырья и заявлениями из Китая о том, что правительство сможет обеспечить экономический рост в следующем году.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $75,55 за баррель (+0,4% и +1,8% накануне), февральская цена WTI - $72,96 за баррель (+0,3% и +2,3% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 4,72 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5 млн), запасы бензина выросли на 5,53 млн баррелей (ожидался рост на 0,65 млн), резервы дистиллятов увеличились на 396 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 0,25 млн).

Пекин намеревается поддерживать рост экономики в 2022 году, что включает увеличение государственных расходов, усиление помощи производителям и стабилизацию цепей поставок, заявил представитель государственного комитета КНР по развитию и реформе в интервью агентству "Синьхуа". Страна является одним из крупнейших импортеров нефти, и экономический спад в ней может значительно повлиять на уровень глобального спроса.

Оптимизм на рынке обеспечивается и тем, что правительства некоторых стран отказываются вводить новые ограничения для борьбы с распространением штамма коронавируса "омикрон", что поддерживает спрос. Так, власти Великобритании приняли решение не ужесточать ограничения на время рождественских праздников, а в Австралии премьер-министр Скотт Моррисон исключил введение нового локдауна, но вместо этого призвал жителей делать бустерные дозы вакцины от COVID-19.

Кроме того, поддержку котировкам оказывает новость о приостановке производства на нескольких месторождениях в Ливии, из-за чего страна потеряла более 300 тыс. б/с добычи, по данным государственной нефтяной компании NOC.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+32,9% и +9% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+12,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+5%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+4,3%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+3,8%), OR Group (MOEX: ORUP) (+3%).

Подешевели бумаги "Акрона" (MOEX: AKRN) (-4,9%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-4%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-3,8%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-3,8%), расписки VK (MOEX: VKCO) (ранее Mail.ru) (-3,6%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-3,1%), акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-3%).

Снизились после отсечки на бирже дивидендов акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,5%, до 124,56 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 5,2 рубля на бумагу).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 80,62 млрд рублей (из них 21,81 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 15,03 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,85 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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