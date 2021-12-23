Цены евробондов РФ умеренно подросли в четверг благодаря спросу на рисковые активы и стабильности UST

Москва. 23 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли в четверг благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries); исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации выпуски евробондов РФ. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 22 декабря, составив 113,61% от номинала, что соответствует доходности 2,005% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 5,5 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 103,945% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта, до 0,825% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день на 2,5 пункта и составил 118 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 62 базисных пункта - до 136,3% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 3,48% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 22 базисных пункта, до 130,5% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта, до 3,51% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 3 базисных пункта - до 109,48% от номинала, что соответствует доходности 2,47% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 5 базисных пунктов, подорожав до 126,43% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,65% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 17 базисных пунктов, до 108,37% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 2,6% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене всего на 1 базисный пункт, подешевев до 105,475% от номинала, что соответствует доходности 1,625% годовых (без изменений к предыдущему дню).

"Цены российских еврооблигаций сегодня немного подросли, но активность торгов в целом была невысокой. Глобальные инвесторы готовятся встречать Рождество, поэтому не предпринимают активных действий на рынке. Состоявшаяся в четверг большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина не содержала каких-то сильных информационных поводов, которые могли бы повлиять на динамику отечественных евробондов. И есть ожидания, что до конца года ничего резкого на рынке не произойдет. В среднесрочной же перспективе участники рынка ждут планомерного сворачивания стимулирующей программы ФРС США и возможного повышения базовых процентных ставок уже весной следующего года. И именно этот фактор будет основным для мировых долговых рынков в начале 2022 года. В оставшиеся же торговые дни этого года ничего существенного на рынке, скорее всего, не произойдет", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.