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23 декабря 2021 года 18:47
Индекс Мосбиржи может вернуться к уровню 3750п в пятницу при поддержке дорогой нефти - ПСБ
Ииндекс Мосбиржи может вернуться к уровню 3750 пунктов в пятницу при поддержке дорогой нефти, полагает ведущий аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Российский рынок акций в пятницу может предпринять попытки робкого роста в том случае, если внешний фон продолжит оставаться в "зелёной зоне". По нашим оценкам, индекс Мосбиржи может вернуться к уровню 3750 пунктов при поддержке дорогой нефти", - прогнозирует эксперт. Головинов напоминает, что участники торгов в четверг фиксировали прибыль после двух сессий роста перед длинными выходными в США и Европе в преддверии Рождества. На этом фоне индекс Мосбиржи (-1,3%) завершил день ниже уровня 3700 пунктов. Наибольший вклад в снижения индекса внесли бумаги газовых компаний. Невнятно выглядел финансовый сектор, который не сумел продолжить восстановительную динамику вчерашнего дня из-за преобладания негативных общерыночных настроений. "Под выраженным давлением были акции потребительского сектора. Худшую динамику среди компаний сектора показали акции X5 (-3,0%), продолжающие своё падение, начавшиеся ещё в начале ноября, на данный момент они уже вернулись к значениям конца марта 2020г. Отметим акции "Детского мира" (-2,9%), снизившиеся после дивидендной отсечки", - указывает аналитик банка. Акции сектора горной добычи и металлургии смотрелись, на взгляд эксперта, преимущественно безыдейно, бумаги компаний не определились с единой динамикой, завершив день разнонаправленно. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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