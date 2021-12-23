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23 декабря 2021 года 17:27
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Snowflake с целью $398
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Snowflake Inc. с целью $398 за штуку". Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $339, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Snowflake - молодая компания, вышедшая на IPO в сентябре 2020 года, имеющая очень высокие темпы роста. По результатам последней отчетности (за III квартал) Snowflake значительно превзошла ожидания отраслевых аналитиков, которые прогнозировали, что она получит убыток, а не прибыль на акцию (EPS). Но они недооценили рост бизнеса эмитента, прибыль на акцию, которого составила $0,04 (+8,8% г/г) - что оказалось выше ожиданий на 165%. Выручка составила $334,4 млн при росте на 110% к сопоставимому кварталу прошлого года, что было обусловлено ошеломительным ростом клиентской базы", - отмечает эксперт инвесткомпании Евгений Калянов. "С технической точки зрения котировки акций, оттолкнувшись от поддержки на 313, снимают перепроданность, нацеливаясь выйти из треугольника. Индикатор ADX указывает на рост покупателей, индекс относительной силы RSI уже фиксирует переход от равновесия к преобладанию покупателей в рамках восходящей тенденции. График цены находится на уровне 50-периодной средней, закрепление выше которой усиливает позитивные сигналы", - указывает аналитик. Snowflake Inc. предоставляет облачную платформу данных, отличительной особенностью которой является возможность работать одновременно с данными из других облачных сервисов: Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-SNOWFLAKE-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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