Рубль днем продолжает подрастать к доллару и евро благодаря общемировому спросу на риск и налоговым выплатам

Москва. 23 декабря. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне роста спроса глобальных инвесторов на рисковые активы и подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат декабря.

Курс доллара США составил 73,56 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 75,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,27 руб./EUR1, подешевев на 33,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 56,6 копейки - до 77,9 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 декабря на 43,18 копейки, до 73,3583 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,18 копейки, до 83,1223 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах, так как поддержку его котировкам продолжают оказывать усиление аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов, а также спрос на рублевую ликвидность в пик налоговых выплат декабря. Позитивным фактором для нацвалюты стало также заявление президента России Владимира Путина, что переговоры РФ-США по гарантиям безопасности пройдут в первых числах января.

Беспокойство инвесторов по поводу распространения нового штамма коронавируса "омикрон" немного ослабло, поскольку они анализируют новое исследование ученых из Южной Африки, где был впервые обнаружен штамм, показавшее, что для него характерен низкий уровень риска госпитализации по сравнению с "дельтой". В частности, исследование показало, что вероятность того, что люди, заразившееся "омикроном" в Южной Африке в период с 1 октября по 3 ноября, будут госпитализированы, на 80% меньше такой вероятности, если бы они заразились другим штаммом.

Эксперты, однако, отмечают, что еще слишком рано утверждать, что "омикрон" не представляет большой опасности, но исследование вселяет надежду в трейдеров, что распространение штамма не будет иметь столь тяжелых экономических последствий, пишет CNBC.

По словам Путина, в Москве рассчитывают, что переговоры РФ-США по гарантиям безопасности позволят странам двигаться вперед. Он также сообщил, что российские власти видят пока в целом позитивную реакцию на свое предложение Вашингтону о гарантиях безопасности и готовность американских партнеров приступить к дискуссии.

Владимир Путин прокомментировал тему экономики. В частности, отвечая на вопрос "Интерфакса", он сообщил, что рост ВВП РФ в 2021 году ожидается на уровне 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал прогнозируется по итогам года на уровне 6%.

Путин отметил, что российская экономика в 2021 году восстановилась после спада 2020 года "гораздо быстрее, чем другие страны".

Между тем, по словам главы государства, реальный сектор недоволен ростом ставок вслед за повышением ключевой ставки ЦБ, однако если этого не делать, то может повториться аналогичный турецкому кризисный сценарий.

"Я же каждый день в контакте с коллегами из реального сектора экономики, я знаю, как они ругаются на Центральный банк, и знаю их аргументы", - сказал Путин. "Каждый день мы об этом говорим, и я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок, но если этого не делать, у нас может быть как в Турции. В этом же (в инфляции - прим. ИФ) проблема. Это серьезный вопрос, серьезный вызов", - добавил президент.

Он подчеркнул, что инфляция в России на уровне 8% - это много. "Нам нужно, конечно же, вернуться к целевым показателям - 4%", - отметил Путин. "Надо аккуратнее здесь этим инструментом пользоваться, но Центральный банк проводит независимую политику. Вам может показаться это странным, я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно", - заявил президент.

Цены на нефть демонстрируют небольшой рост в четверг после подъема до максимумов за несколько недель днем ранее благодаря данным о существенном сокращении запасов этого топлива в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг составляет $75,54 за баррель, что на 0,33% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,96 за баррель, контракт прибавил 0,27% по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии.

Brent завершила предыдущие торги на рекордной отметке с 8 декабря, WTI - с 24 ноября.

Коммерческие резервы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,72 млн баррелей, показали накануне данные министерства энергетики страны, хотя опрошенные Bloomberg эксперты ожидали более скромного сокращения - 2,5 млн баррелей. Запасы сырья в Штатах снижаются четвертую неделю подряд.

Поддержку котировкам также оказывает новость о приостановке производства на нескольких месторождениях в Ливии, из-за чего страна потеряла более 300 тыс. б/с добычи, по данным государственной нефтяной компании NOC.

"Помимо умеренного "предрождественского ралли" на мировых рынках, рублю помогает укрепиться усиление продажи валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты основных налогов. Сегодня важным событием для рубля стала пресс-конференция президента России - инвесторы ждали каких-либо сигналов по геополитической ситуации. При особо мягкой риторике президента курс пары "доллар-рубль" сегодня мог даже опуститься ниже 73 руб./$1, но пока закрепление курса в диапазоне 73-74 руб./$1 выглядит наиболее вероятным", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Американская валюта отступает по всему спектру рынка, не пользуясь защитным спросом на фоне укрепления фондовых площадок и рисковых активов в целом. Инвесторы выдохнули - "омикрон" оказался не таким страшным, как многие опасались ранее, а позитивные заявления фармацевтических компаний на тему вакцин только добавляют смелости покупателям. На этом фоне подорожала и нефть, которая поднялась к полуторанедельным максимумам. После утреннего рывка Brent отступила, но до конца дня просадка может быть выкуплена, если спрос на риск сохранится. Помимо слабого доллара и растущей нефти, рубль пользуется приближением пика налоговых выплат. Однако важно помнить, что в более широкой перспективе у доллара есть преимущество, которое не даст валюте сильно просесть в среднесрочной перспективе: Федрезерв приступил к сворачиванию стимулов и настроен серьезно. К тому же американская экономика чувствует себя увереннее остальных, что также способствует сохранению привлекательности доллара", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов понизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 8,13% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 8,65% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 3 б.п., повысившись до 9,04% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 7 б.п. каждая - до 9,51% и 9,63% годовых.