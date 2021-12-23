"Финам" повысил прогнозную стоимость акций E.ON до 13,50 евро

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций E.ON с 11,50 евро до 13,50 евро за штуку на декабрь 2022 года, что предполагает потенциал роста 16,18% от текущего уровня c учетом дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена.

"Клиентская база E.ON за последние три года взлетела в 2,5 раза, что дает компании широкие возможности для синергии. Обслуживание децентрализованной генерации и расширение зарядной инфраструктуры компании поддержаны политическими интересами в ЕС, а технологическое лидерство E.ON должно отразиться как в дальнейшем приросте потребителей, так и в экономии на операционных расходах", - отмечает эксперт инвесткомпании Александр Ковалев.

E.ON - немецкий коммунальный холдинг, преимущественно занимающийся передачей, распределением и сбытом э/э и газа в странах Европы.

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