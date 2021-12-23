Возможен рост котировок цинка и алюминия текущей зимой - Sber CIB

Котировки цинка и алюминия обладают потенциалом роста в течение текущей зимы, сообщается в комментарии Sber CIB.

"Энергоемкие в производстве цинк и алюминий в среду подорожали сильнее других металлов в связи с опасениями, что их производство в Европе сократится еще больше из-за обострения энергетического кризиса. В последнее время наблюдались перебои в производстве, и есть риск, что многие металлургические заводы в Европе еще больше сократят выпуск или даже будут полностью остановлены. В 1К22 такая же тенденция возможна и в Китае, так как власти страны намерены жестко ограничивать потребление электроэнергии в период отопительного сезона и контролировать уровень вредных выбросов во время Олимпийских игр. Таким образом, мы видим потенциал для повышения котировок цинка и алюминия текущей зимой, и рекомендуем в первую очередь обратить внимание на эти два металла", - отмечает аналитик инвестбанка Анна Пильгунова.

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