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23 декабря 2021 года 14:18

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ConocoPhillips с целью $83,9

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ConocoPhillips с целью $83,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: $65,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что ConocoPhillips в III квартале продолжила улучшать финансовые результаты: ее выручка выросла в годовом исчислении на 165,2% до $11,6 млрд, EBITDA - на 313,2% до $ 4,9 млрд. Скорректированная чистая прибыль на акцию стала положительной и достигла $1,77. Сильные результаты связаны как с ростом цен на нефть, так и с увеличением объема добычи, в том числе за счет M&A-активности. На взгляд экспертов "Финама", акции ConocoPhillips выглядят дешевле большинства аналогов, в первую очередь по параметру дивидендной доходности. Их оценка предполагает потенциал роста 18%.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего тренда. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $ 83,9. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $ 65,5 риск на портфель составит 0,79%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3", - указывают аналитики инвесткомпании.

ConocoPhillips - третья по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь международным мейджорам Exxon Mobil и Chevron. На конец 2020г деятельность компании охватывала 15 стран по всему миру. Особенностью ConocoPhillips является фокус на разведке и добыче, так как нефтепереработка выделена в отдельную компанию еще в 2012г.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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