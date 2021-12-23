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23 декабря 2021 года 13:56

Рынок акций РФ днем консолидируется, оценивая заявления Путина на ежегодной пресс-конференции

Москва. 23 декабря. Рынок акций РФ днем в четверг консолидируется при смешанной динамике blue chips и индексов, инвесторы оценивают заявления президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции; внешние фондовые площадки сохраняют оптимистичный настрой, однако нефть Brent скорректировалась вниз к $75 за баррель.

К 13:30 МСК индекс Мосбиржи составил 3733,22 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1603,1 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,1%.

Доллар просел до 73,36 рубля (-0,38 рубля).

Россия лучше многих развитых экономик мира справилась с вызовами коронавирусной инфекции и начала восстановление опережающими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин на "Большой пресс-конференции", отвечая на вопрос "Интерфакса". По его словам, спад экономики в РФ составил три процента, что "гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира". Уровень безработицы в РФ уже опустился ниже допандемийного уровня и составляет 4,3%, но до конца года может подрасти до 4,4%, отметил президент.

Путин оценил работу правительства и Центрального банка в период пандемии как удовлетворительную. Россия может достигнуть уровня коллективного иммунитета к коронавирусу COVID-19 в необходимые 80% в конце первого - начале второго квартала 2022 года, хотя сейчас уровень иммунитета составляет 54,9%, отметил президент. Также Путин заявил, что вводить меры преследования за отказ от вакцинации против коронавируса нет необходимости.

Касаясь геополитической повестки, Путин не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса, и считает, что к этому нужно готовиться.

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,1%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), бумаги "Газпрома" (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил в четверг, что концерн в 2021 году добудет 515 млрд куб. м газа (+62,2 млрд куб. м к 2020 году), что является лучшим показателем за последние 13 лет. Компания "Газпром нефть", по словам Миллера, в 2021г впервые в истории добудет более 100 млн т н.э., при этом будет достигнут стратегический целевой показатель.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынок акций РФ накануне показал опережающую восходящую динамику на фоне диалога на геополитическом фронте. Однако в четверг динамика рынка сдержанная, отмечается осторожный оптимизм. Объемы торгов становятся меньше по мере приближения рождественских и новогодних праздников, и активность большинства инвесторов сокращается. Главным событием внутрироссийской повестки выступает пресс-конференция Путина, инвесторы оценивают заявления президента РФ.

По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, мировые рынки растут после выхода в США неплохой статистики, которая свидетельствует об умеренном негативном влиянии штамма "омикрон" на экономику, чем изначально ожидалось. В четверг инвесторы наблюдают за ежегодной пресс-конференцией Владимира Путина - вероятно, журналисты не обойдут стороной политические и экономические итоги года, а также недавние события в геополитике.

Совет директоров "Газпрома" рассмотрит влияние тенденций климатической политики Европейского Союза на риски для компании, Ozon в четверг проводит годовое собрание акционеров.

С точки зрения технического анализа индекс МосБиржи сформировал фигуру "восходящий треугольник". Вместе со стохастическим RSI, находящимся на уровне больше 90 пунктов, можно ожидать давление на индекс на уровне 3760 пунктов, полагает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев считает, что "рождественское ралли" на мировых рынках может оказать поддержку рынку акций РФ в условиях охлаждения напряженности инвесторов относительно влияния "омикрон"-штамма на экономику.

Четверг будет богат на значимые новости. В фокусе внимания инвесторов будут данные по расходам и доходам потребителей, базовый PCE, а также данные по заказам на товары длительного пользования в США за ноябрь. Индекс МосБиржи попытается закрепиться в диапазоне 3750-3800 пунктов благодаря сильному внешнему фону и высоких цен на нефть, считает аналитик.

По оценке главного аналитика компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, российские акции в четверг еще попробуют подрасти.

Акции "Газпрома" продолжают тащить вверх рекордные цены на газ в Европе. При этом негативные новости, такие как жалоба "Нафтогаза Украины" в Еврокомиссию с просьбой обязать "Газпром" (MOEX: GAZP) увеличить продажи газа, не оказали никакого влияния на котировки.

При благоприятном внешнем фоне и снижении политических рисков акции газовой монополии продолжат рост. Сейчас европейские газохранилища заполнены чуть более чем наполовину. Скорее всего, показатель будет снижаться в ходе отопительного сезона. Поэтому даже весной и как минимум в начале лета спрос на газ будет высоким. Ситуация может измениться только в том случае, если "Газпром" резко увеличит экспорт газа. Но судя по поведению компании, нарастить поставки газа она готова только по "Северному потоку 2".

В целом же в четверг увлекаться покупками не стоит, поскольку и американские индексы, и нефть близки к техническим сопротивлениям. Ликвидность мировых финансовых рынков упадет, и движения котировок могут быть сильнее, чем обычно, считает Антонов.

Индексы в США накануне выросли на 0,7-1,2% на фоне неплохих статданных, рост зафиксирован вторые торги подряд.

Минторг США повысил финальную оценку роста ВВП страны в III квартале до 2,3% с 2,1% в годовом выражении, тогда как аналитики не ожидали изменений. Во втором квартале текущего года американский ВВП увеличился на 6,7%.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в декабре вырос до 115,8 пункта, при прогнозах снижения до 110,8 пункта. В ноябре значение индекса составило 111,9 пункта.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в США. В начале недели стало известно, что на штамм "омикрон" приходится 70% заболеваний COVID-19 в стране.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,2%).

Рынки в последнее время реагируют на новости о распространении нового штамма коронавируса и данные относительно инфляции. Неопределенность в отношении ситуации с COVID-19 и влияния нового штамма "омикрон" на мировую экономику, вероятно, будет провоцировать дальнейшие колебания на фондовых рынках, пишет MarketWatch.

Власти Азии и Европы ужесточают ограничения в отношении путешествий или откладывают планы по смягчению уже введенных ограничительных мер.

Нефтяной рынок днем растерял утренний оптимизм, подогретый ранее статистикой Минэнерго США о запасах сырья и заявлениями из Китая о том, что правительство сможет обеспечить экономический рост в следующем году.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в четверг составила $75,14 за баррель (-0,2% и +1,8% накануне), февральская цена WTI - $72,57 за баррель (-0,3% и +2,3% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 4,72 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5 млн), запасы бензина выросли на 5,53 млн баррелей (ожидался рост на 0,65 млн), резервы дистиллятов увеличились на 396 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 0,25 млн).

Пекин намеревается поддерживать рост экономики в 2022 году, что включает увеличение государственных расходов, усиление помощи производителям и стабилизацию цепей поставок, заявил представитель государственного комитета КНР по развитию и реформе в интервью агентству "Синьхуа". Страна является одним из крупнейших импортеров нефти, и экономический спад в ней может значительно повлиять на уровень глобального спроса.

Оптимизм на рынке обеспечивается и тем, что правительства некоторых стран отказываются вводить новые ограничения для борьбы с распространением штамма коронавируса "омикрон", что поддерживает спрос. Так, власти Великобритании приняли решение не ужесточать ограничения на время рождественских праздников, а в Австралии премьер-министр Скотт Моррисон исключил введение нового локдауна, но вместо этого призвал жителей делать бустерные дозы вакцины от COVID-19.

Кроме того, поддержку котировкам оказывает новость о приостановке производства на нескольких месторождениях в Ливии, из-за чего страна потеряла более 300 тыс. б/с добычи, по данным государственной нефтяной компании NOC.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+33% и +15,9% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+18,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+5%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+3,7%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+3,5%), OR Group (MOEX: ORUP) (+3,4%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+2,2%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2%).

Подешевели бумаги ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-3,4%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-3,3%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,8%), "О'Кей" (MOEX: OKEY) (-2,2%).

Снизились после отсечки на бирже дивидендов акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,4%, до 124,7 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 5,2 рубля на бумагу).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 34,45 млрд рублей (из них 9,03 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,44 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,67 млрд рублей на акции "Норникеля" (MOEX: GMKN)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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