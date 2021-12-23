S&P 500 будет торговаться в четверг в диапазоне 4650-4700п -"Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 4650-4700 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 приблизился к историческим максимумам, оттолкнувшись от 50-дневной скользящей средней. Индикатор RSI поднялся выше 50 пунктов, однако индикатор MACD пока не подтверждает перехват инициативы "быками", а сглаженная кривая сигнализирует о преобладании вероятности перехода в боковик. Индекс широкого рынка продолжает движение в пределах достигнутых максимумов и ближайшей поддержки на уровне 4560 пунктов", - отмечают аналитики инвесткомпаниии.

Также они обращают внимание вышедший накануне в США блок статистики, оказавшейся в целом позитивной. Индекс доверия потребителей от Conference Board за декабрь вырос с ноябрьских 111,9 пункта до 115,8 пункта при консенсусе снижения до 110,0, вернувшись к показателям весны-лета. "Несмотря на распространение омикрон-штамма COVID-19 и усиление ценового давления, потребительские ожидания значительно улучшились: доля потребителей, планирующих на ближайшие полгода приобретение домов, автомобилей и крупной бытовой техники, заметно увеличилась. Беспокойство по поводу инфляции ослабло после достижения ею в ноябре многолетнего максимума. Также снизились опасения в отношении эпидемиологической ситуации", - указывают эксперты.

По уточненной оценке Министерства торговли, ВВП США за третий квартал повысился на 2,3% г/г, тогда как предварительно рост экономики за этот период был оценен в 2,1% г/г, отмечается также в комментарии. Пересмотренные данные учитывают новую информацию о динамике расходов граждан. Аналитики "Фридом Финанс" подчеркивают, что большинство экономистов не ожидали пересмотра показателя. Согласно обновленному прогнозу ФРС, по итогам 2021г ВВП поднимется на 5,5%, а в 2022г вырастет на 4,0%.

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