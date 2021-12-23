Акции NVIDIA остаются интересными для долгосрочных инвестиций - BCS Express

Акции NVIDIA остаются интересными для долгосрочных инвестиций, отмечается в аналитическом материале BCS Express.

"Акции NVIDIA Corp. в 2021г продемонстрировали самый внушительный рост среди полупроводниковых компаний, с начала года акции прибавили более 125%, - констатирует аналитик инвесткомпании Павел Гаврилов. - Будет ли следующий год столь же успешным? Акции NVIDIA стремительно растут на быстрых темпах роста выручки и прибыли. Суть в том, что такие темпы непросто поддерживать в будущем. Компания IDC ожидает, что рынок ПК сократится почти на 5% в 2022г, при этом высокий спрос останется в игровых ПК. Возможно, производители неигровых ПК сократят закупку компонентов у NVIDIA, если спрос на офисную технику будет недостаточно высоким. Вторым важным сегментом выступают дата-центры. Спрос на них растет благодаря развертыванию новых гипермасштабируемых центров обработки данных и наращиванию темпов цифровизации. Это положительно для NVIDIA".

Эксперт подчеркивает, что прямо сейчас акции стоят дорого, и это создает потенциал для существенной коррекции в среднесрочной перспективе, особенно учитывая риски следующего года.

"Акции, вероятно, останутся волатильными, что дает хорошие возможности для краткосрочного инвестирования. Стратегия "Купить и держать" может окупиться в долгосрочной перспективе, но нужно быть готовым к большим движениям, особенно нисходящим. Акции NVIDIA остаются интересными в долгосрочной перспективе. В следующем году они могут вновь продемонстрировать впечатляющую динамику. По данным WSJ, 30 из 43 рекомендаций аналитиков на покупку, 5 - держать и лишь 2 на продажу. Таргеты варьируются в диапазоне $200-400, средний - $341", - пишет Гаврилов.

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