Закрепление курса рубля в диапазоне 73-74 руб./$1 выглядит наиболее вероятным - Банк "Санкт-Петербург"

Закрепление курса рубля в диапазоне 73-74 руб./$1 выглядит в данное время наиболее вероятным, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Усиление глобального спроса на рисковые активы и рост нефтяных цен оказывают рублю поддержку. В четверг курс USD/RUB снижается на 0,57% и находится уже около 73,20 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно укрепляются. Помимо умеренного "предрождественского ралли" на мировых рынках, рублю помогает укрепиться усиление продажи валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты основных налогов. Сегодня важным событием для рубля будет пресс-конференция президента России - инвесторы будут ждать каких-либо сигналов по геополитической ситуации. При особо мягкой риторике президента курс USD/RUB сегодня может даже опуститься ниже 73 руб./$1, но пока закрепление курса в диапазоне 73-74 руб./$1 выглядит наиболее вероятным", - пишут эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.