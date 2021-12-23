ПСБ рекомендует покупать акции Газпрома с прогнозной ценой 415 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой на уровне 415 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Газпром" не планирует наращивать норму выплаты дивидендов выше 50% от скорректированная чистой прибыли и использовать buyback в следующем году, однако не исключает использование этого инструмента в будущем в случае усиления волатильности на рынке. Также компания сообщила, какую ожидает среднюю цену экспорта в 2022 году - на уровне $296 за тысячу кубометров, ранее в бюджет закладывалась цена $250/тыс. куб. м, но в реальности ожидали ее выше $280/тыс. куб. м., - отмечают эксперты ПСБ. - Даже при анонсированной норме выплаты дивидендов мы по-прежнему ждем привлекательные дивиденды в размере 45 рублей на акцию, дивидендная доходность - 14%. Рекомендуем покупать бумаги эмитента, целевой уровень - 415 рублей за штуку".

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