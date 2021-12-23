ПСБ рекомендует покупать акции ФосАгро с целью 6500 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "ФосАгро" с целью 6500 руб. за штуку, говорится с обзоре банка.

"ФосАгро" планирует в 2022г направить на капвложения 52,5 млрд руб. (+20% г/г), при этом большая часть средств будет направлена на строительство завода по производству аммиака в Череповце. Запуск намечен на 2026г. Компания также ожидает роста производства минеральных удобрений на 3% по итогам 2021г. Наше мнение Компания продолжает активно реализовывать инвестиционную программу, направленную на увеличение объемов производства. Мы считаем, что рост капитальных затрат не приведет к сокращению дивидендных выплат, или увеличению долговой нагрузки. По-прежнему сохраняем положительный взгляд на компанию," - пишут эксперты банка.

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