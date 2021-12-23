Котировки нефти могут закрепиться на уровне выше $75/барр. в четверг - ПСБ

Сохранение спроса на риск и слабость доллара могут позволить Brent попытаться закрепиться выше $75 за баррель в четверг, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Цены на нефть Brent смогли подняться к $75/барр., продолжая вместе с фондовыми рынками отыгрывать новости, способствующие снижению нервозности относительно омикрон-штамма, а также блок неплохой статистики по США, - отмечает эксперт. - Повышательное движение в нефти и других сырьевых активах поддерживалось откатом позиций доллара в условиях продолжающегося постепенного восстановления рыночных инфляционных ожиданий по США. Официальные недельные данные по рынку энергоносителей в США не оказали заметной поддержки котировкам: несмотря на то, что запасы сырой нефти сократились на 4,7 млн барр., как и в оценке API - сильнее ожиданий, а импорт подрос, загрузка американских НПЗ неожиданно снизилась на фоне более высокого роста запасов нефтепродуктов в условиях некоторого снижения спроса".

По мнению Локтюхова, сохранение спроса на риск и слабость доллара могут позволить Brent в четверг попытаться закрепиться выше $75/барр., что способно открыть котировкам путь к следующей технической цели, району $78-80/барр.

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