Цена нефти, скорее всего, уйдет выше $76/барр. в четверг - Sber CIB

Цена на нефть марки Brent, скорее всего, поднимется на торгах в четверг выше $76 за баррель на фоне оптимистичного настроя в отношении рискованных активов, говорится в аналитическом материале Sber CIB

Доходности ОФЗ в четверг могут повыситься на несколько базисных пунктов в связи с ускорением недельной инфляции в России, которая достигла максимума с конца ноября, указывают в инвестбанке.

"Рубль в среду подорожал до 73,7-73,8 руб./$1 при поддержке экспортёров и на новостях о том, что в январе Россия и США планируют провести переговоры по вопросам безопасности. В четверг в центре внимания будет ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, на которой он может прокомментировать ход переговоров с США. Если геополитическая напряжённость снизится, рубль может закрепиться у 73 руб./$1", - отмечают в Sber CIB.

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