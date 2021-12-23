Идея дня: акции "Детского мира" могут показать быстрое восстановление после коррекции - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции "Детского мира" могут показать быстрое восстановление после коррекции на фоне предновогодних продаж и роста спроса на сезонную одежду в России, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Многие российские акции скорректировались на 20% и более от максимумов 2021г. Однако мы считаем, что бумаги "Детского мира" могут показать быстрое восстановление на фоне роста продаж игрушек перед Новым Годом и сезонной одежды из-за резкого похолодания в России", - отмечают аналитики инвестиционной платформы.

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