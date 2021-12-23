Brent - $75,5 за баррель

Фондовые индексы США выросли в среду. Фондовые рынки стран АТР повышаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть демонстрируют умеренный рост в четверг.

Американские фондовые индексы выросли в среду по итогам второй торговой сессии подряд.

Значительную поддержку рынку оказали положительные статистические данные.

Экономика США в третьем квартале увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли страны. Ранее было объявлено о подъеме на 2,1%, и аналитики в среднем не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics. Для сравнения: во втором квартале текущего года американский ВВП увеличился на 6,7%.

Индекс потребительского доверия в США в декабре неожиданно вырос до 115,8 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В ноябре значение индекса составило 111,9 пункта.

Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 110,8 пункта с ноябрьского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Опасения по поводу инфляции ослабли после усиления до максимального значения за 13 лет в прошлом месяце, как и тревоги по поводу COVID-19, несмотря на сообщения о сохраняющемся ценовом давлении и возникновение штамма "омикрон", - говорит старший директор Conference Board по экономическим индикаторам Линн Франко.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре увеличились на 1,9% и составили 6,46 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Подъем показателя был отмечен по итогам третьего месяца подряд.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 2,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Медианная цена домов составила $353,9 тыс., что на 13,9% превысило уровень того же месяца 2020 года. Таким образом, этот показатель продемонстрировал прирост в годовом выражении по итогам 117-го месяца подряд, отмечают в NAR. Между тем стоимость жилья остается ниже рекордных $362,8 тыс., зафиксированных в июне этого года.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в США. В начале недели стало известно, что на штамм "омикрон" приходится 70% заболеваний COVID-19 в стране.

Президент США Джо Байден во вторник анонсировал план по борьбе с "омикроном" и пообещал, что не позволит ситуации дойти до необходимости введения локдаунов, как в марте 2020 года. План включает закупку правительством 500 млн тестов на COVID-19 и их бесплатное распределение среди населения. Кроме того, правительство планирует создать запасы лекарств от коронавируса объемом 400 млн единиц, сообщило агентство Bloomberg в среду.

"Трейдеры верят в то, что последствия нового штамма будут краткосрочными и менее разрушительными для американской экономики. Это связано с сильными корпоративными результатами и надеждами инвесторов на то, что Соединенные Штаты смогут пройти через этот период невредимыми", - отметил главный рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам.

Котировки акций CarMax Inc. (SPB: KMX), занимающейся продажей подержанных автомобилей, упали на 6,4%, несмотря на публикацию сильной отчетности компании. В третьем квартале 2022 финансового года она увеличила чистую прибыль на 14,5% на фоне высокого спроса и дефицита компонентов на авторынке, что оказалось лучше прогнозов аналитиков.

Стоимость бумаг Nike опустилась на 0,7%, до $165,44. Эксперты ведущих банков Уолл-стрит JPMorgan Chase и Morgan Stanley (SPB: MS) снизили прогнозы для акций компании. JPMorgan ухудшил прогноз до $185 со $192 за бумагу, Morgan Stanley - до $202 с $206. В то же время аналитики британского банка Barclays повысили целевую цену для бумаг Nike до $195 со $180, рекомендация сохранена на уровне "выше рынка".

Акции фармацевтической Allakos (SPB: ALLK) рухнули почти на 90%. Аналитики Barclays снизили прогнозную цену бумаг компании в четыре с половиной раза, до $8 с $36, после плохих результатов клинических испытаний препарата lirentelimab (лирентелимаб) для лечения расстройств желудочно-кишечного тракта.

Капитализация энергетической Sempra увеличилась на 1,4%. Компания продает 10%-ную долю подразделения Sempra Infrastructure "дочке" суверенного фонда Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) за $1,785 млрд.

Стоимость производителя электрокаров Tesla (SPB: TSLA) Inc. выросла на 7,5%. Глава компании Илон Маск заявил, что продал достаточно акций Tesla за последнее время, чтобы достичь обещанной им цели - реализации 10% своего пакета. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, 21 декабря Маск реализовал опционы на покупку 2 млн акций и продал порядка 584 тыс. бумаг.

Цена акций производителя тяжелой техники Caterpillar (SPB: CAT) увеличилась на 2% после того, как эксперты Alliance Bernstein повысили рекомендацию для акций компании с "на уровне рынка" до "выше рынка".

Бумаги сети ресторанов Darden Restaurants (SPB: DRI) подорожали на 1,6%. Аналитики Stifel улучшили рекомендацию с "держать" до "покупать".

Значение Dow Jones Industrial Average увеличилось на 0,74% и достигло 35753,89 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 1,02% - до 4696,56 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 1,18% и достиг 15521,89 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в четверг на фоне оптимистичных статистических данных из США.

Рынки в последнее время реагируют на новости о распространении нового штамма коронавируса и данные относительно инфляции. Неопределенность в отношении ситуации с COVID-19 и влияния нового штамма "омикрон" на мировую экономику, вероятно, будет провоцировать дальнейшие колебания на фондовых рынках, пишет MarketWatch.

Власти Азии и Европы ужесточают ограничения в отношении путешествий или откладывают планы по смягчению уже введенных ограничительных мер.

Между тем в четверг поддержку фондовым рынкам АТР в том числе оказывают опубликованные накануне статданные о ВВП США.

Экономика США в третьем квартале увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Ранее было объявлено о подъеме на 2,1%, и аналитики в среднем не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

Для сравнения: во втором квартале текущего года американский ВВП увеличился на 6,7%.

Федеральная резервная система (ФРС) на прошлой неделе понизила прогноз роста ВВП США на 2021 год до 5,5% с ожидавшихся ранее 5,9%.

Гонконгский Hang Seng к 8:33 МСК поднялся на 0,3%, шанхайский Shanghai Composite набрал 0,1%.

Бумаги производителя электроники Xiaomi Corp. растут в цене на 1,1%, тогда как акции интернет-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. дешевеют на 0,9%.

Акции Tencent Holdings Ltd. дорожают на 4,2% и являются лидерами роста. Китайский технологический гигант намерен резко сократить свою долю в интернет-ритейлере JD.com Inc. (SPB: JD), распределив бумаги компании между своими акционерами в рамках выплаты промежуточных дивидендов.

Tencent распределит между акционерами 457,3 млн акций JD.com класса "А", говорится в документах, поданных компанией регуляторам. Стоимость этих акций составляет 127,7 млрд гонконгских долларов ($16,4 млрд), исходя из котировок на закрытие торгов в среду.

Уверенный подъем также демонстрируют акции Xinyi Glass Holdings Ltd.(+3,4%), CNOOC Ltd.(+2,7%) и Netease Inc. (SPB: NTES) (+2,7%).

Японский Nikkei к 8:30 МСК прибавил 0,5%.

Акции автопроизводителя Toyota Motor Corp. прибавляют в цене 1,7%, инвесткомпании SoftBank Group Corp. - 0,2%, интернет-компании Rakuten Group Inc. - также 0,2%.

В то же время бумаги крупнейшего розничного торговца одежды в Азии Fast Retailing Co. опускаются на 0,3%.

Южнокорейский Kospi к 8:30 вырос на 0,2%.

Цена акций производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. выросла на 0,3%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - снизилась на 0,4%.

Бумаги автопроизводителя Kia Corp. подорожали на 0,2%. Капитализация производителя бытовой техники и аккумуляторов для электромобилей LG Corp. увеличилась на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,3%.

Между тем стоимость горнодобывающих и энергетических компаний снижается. Капитализация Fortescue Metal Group снизилась на 1,4%, акции BHP Group Ltd. подешевели на 0,3%, Rio Tinto Ltd. - на 0,1%.

Цены на нефть демонстрируют умеренный рост в четверг после подъема до максимумов за несколько недель днем ранее благодаря данным о существенном сокращении запасов этого топлива в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК в четверг составляет $75,50 за баррель, что на $0,21 (0,28%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,31 (1,8%) - до $75,29 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,96 за баррель, контракт прибавил $0,20 (0,27%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии. К закрытию торгов накануне стоимость выросла на $1,64 (2,3%) и составила $72,76 за баррель.

Brent завершила предыдущие торги на рекордной отметке с 8 декабря, WTI - с 24 ноября.

Коммерческие резервы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,72 млн баррелей, показали накануне данные министерства энергетики страны, хотя опрошенные Bloomberg эксперты ожидали более скромного сокращения - 2,5 млн баррелей. Запасы сырья в Штатах снижаются четвертую неделю подряд.

Тем временем резервы бензина выросли на 5,53 млн баррелей, дистиллятов - на 396 тыс. баррелей.

"Сокращение запасов нефти несколько нивелировалось значительным приростом резервов бензина, поскольку спрос существенно снизился после скачка на прошлой неделе. Дистилляты же показали лишь небольшой прирост, хотя спрос на них также понизился", - написал аналитик нефтяного рынка в Kpler Мэтт Смит.

Поддержку котировкам также оказывает новость о приостановке производства на нескольких месторождениях в Ливии, из-за чего страна потеряла более 300 тыс. б/с добычи, по данным государственной нефтяной компании NOC.