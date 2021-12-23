Цена нефти может вырасти до $76,5-77/барр. в краткосрочной перспективе - BCS Express

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровням $76,5-77 за баррель в краткосрочной перспективе, считают эксперты BCS Express.

"Фьючерсы на нефть марки Brent в среду вернулись выше $75 за баррель и демонстрируют готовность тестировать сопротивление в районе $76,5-77. При благоприятном сантименте кратковременный скачок выглядит вероятным, но удержаться на высоких уровнях будет сложно. Диапазон $72-76 за баррель выглядит более справедливым в текущей ситуации. Неопределенность из-за штамма COVID-19 "омикрон" и перспективы избытка предложения в 2022 году будут сдерживать активность покупателей", - указывают аналитики в комментарии инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.