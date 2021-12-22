Рынок акций РФ поднялся к уровням недельной давности на внешнем оптимизме, лидировал Газпром

Москва. 22 декабря. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за внешними площадками и нефтью (Brent превысила $74,5 за баррель) на фоне снижения опасений относительно негативного влияния нового штамма "омикрон" COVID-19 на темпы восстановления мировой экономики. Индексы Мосбиржи и РТС поднялись к уровням почти недельной давности, протестировав рубежи сопротивления 3750 и 1600 пунктов соответственно, при этом лидировали бумаги "Газпрома" на фоне рекордных цен на газ в Европе.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3746,75 пункта (+1,5%, максимум дня - 3759,67 пункта), индекс РТС - 1601,93 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,5%.

Доллар США просел до 73,68 руб./$1 (-0,27 руб.).

Подорожали акции "Газпрома" (+3,5%, до 347,62 рубля), расписки OZON (MOEX: OZON) (+3,2%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,4%), "Московской Биржи" (+2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

По словам аналитика компании "Сбер управление активами" Александры Овчинниковой, рынок акций РФ вырос в среду на благоприятном внешнем фоне: Европа завершает торги ростом, нефть Brent торгуется выше $74 за баррель. В фокусе внимания объявление требований к "зеленым" инвестициям в газовые проекты и атомную энергетику в ЕС, а также сезонный отопительный фактор и динамика цен на газ, поскольку газовый кризис в Европе продолжается.

В четверг ориентир по закрытию торгов индекса Мосбиржи составляет 3650-3800 пунктов, по индексу РТС - 1530-1650 пунктов, для нефти сорта Brent - $73-76 за баррель, считает эксперт.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также полагает, что поддержку рынку оказал рост западных площадок и стабилизация рынка энергоносителей. Поддержку восходящей динамике оказало закрытие "коротких" позиций в российских акциях по "стопам", в результате чего индекс Мосбиржи смог выйти к максимумам прошлой недели. Следующей целью движения вверх может выступить отметка 3850 пунктов, однако пока может реализоваться сценарий дальнейшего снижения - рынок продолжает движение под долгосрочным восходящим трендом, берущим начало от минимумов прошлого года и пробитым 13 декабря, что говорит в пользу негативной динамики.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, накануне фармкомпания Moderna рассказала о готовности эффективной бустерной прививки против нового штамма коронавируса "омикрон", что улучшило настроения спекулянтов. В США лучше ожиданий оказались финальная оценка ВВП за III квартал и индекс доверия потребителей за декабрь, а продажи на вторичном рынке жилья в ноябре, напротив, вышли чуть хуже прогнозов.

Внешний фон остается неустойчивым и чувствительным к новостям о распространении пандемии и в то же время - к планам ускорения монетарного ужесточения мировыми ЦБ. В четверг покупки могут носить выборочный характер. Из статистики дня, способной локально повлиять на рыночные настроения, можно выделить данные по базовым заказам на товары длительного пользования в ноябре, информацию по продажам новостроек за последний месяц осени и числу обращений за пособием по безработице. В четверг остоится ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, который может затронуть важные темы экономики и геополитики.

По ожиданиям, индекс Мосбиржи 23 декабря будет двигаться в пределах 3690-3790 пунктов, считает Бахтин.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, в СМИ продолжает обсуждаться тема об "омикрон"-штамме, а в ряде стран Европы снова вводят локдауны на фоне стремительного распространения вируса. Официальные представители ВОЗ в Европе предупреждают, что мировые системы здравоохранения могут снова оказаться на грани коллапса из-за сильного роста числа зараженных. Небольшие объемы торгов накануне Рождества могут усилить колебания рынка в ближайшие сессии. Жесткая риторика между Россией и членами НАТО, вероятно, продолжится, однако общее ее восприятие таково, что диалог происходит в "закулисье", поэтому эскалация конфронтации маловероятна.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций продолжает попытки развития восходящего движения, несмотря на неоднозначные внешние факторы и геополитическую напряженность.

Индексы МосБиржи и РТС поднялись к ближайшим сопротивлениям 3750 и 1610 пунктов, однако характер повышения остается коррекционным. Россия и западные страны продолжают обмениваться предупреждениями, связанными с ситуацией на границе с Украиной и другими общеэкономическими вопросами, которые будут ограничивать запал покупателей.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что подорожавшая нефть вывела сектор нефти и газа в лидеры дня. Отказ европейских стран от тотального карантина позволяет нефти удерживать позиции выше $70 за баррель, хотя первой реакцией на COVID-19-Omicron была попытка уронить цену барреля ниже этого уровня. С ценами на газ в Европе почти полная определенность - вряд ли они резко упадут в ближайшее время.

На мировых рынках идет снижение активности и неуверенность относительно реакции властей на распространение штамма COVID-19-Omicron. Однако заявления политиков все же говорят об отсутствии планов тотальных мер.

Надежды американским инвесторам дарят новости из ЮАР, где медики отмечают спад числа заболевших новым штаммом. То есть более высокая скорость распространения и менее острые симптомы заболеваемости делают Omicron краткосрочным фактором, отмечает Кочетков.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, драйвером роста акций "Газпрома" выступают цены на газ, локально превышавшие $2000 за тысячу кубометров из-за остановки прокачки газа по газопроводу "Ямал-Европа". Ситуация на газовом рынке осложняется еще и тем, что европейские газохранилища заполнены сейчас чуть больше, чем на 50%. Холодная погода и отсутствие ветра, необходимого для сделавшей ставку на "зеленую энергетику" Европы, привели к очередному энергетическому кризису.

Складывается впечатление, что российские власти намерены любым путем заставить Европу запустить "Северный поток 2". Наверняка, скоро рынок услышит высказывания европейских чиновников о том, что Россия пытается развязать энергетическую войну, но вряд ли это изменит ситуацию: продавец всегда будет диктовать свои условия.

Росту бумаг газовой монополии способствовало и интервью заместителя председателя правления "Газпрома" Фамила Садыгова, который заявил об ожиданиях рекордной прибыли по итогам года, а также о том, что компания очень хорошо защищена от повышения цен на необходимую для дальнейшего развития продукцию.

В Азии в среду преобладала умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-0,7%) и США (основные индексы растут на 0,4-0,5%).

ВВП Великобритании в III квартале 2021 года вырос на 1,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS). Предварительная оценка указывала на рост на 1,3%, и аналитики не ожидали ее пересмотра. Однако оценка роста британской экономики относительно июля-сентября 2020 года была повышена до 6,8% с 6,6%.

Минторг США повысил финальную оценку роста ВВП страны в III квартале до 2,3% с 2,1% в годовом выражении, тогда как аналитики не ожидали изменений.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в декабре неожиданно вырос до 115,8 пункта, при прогнозах роста до 110,8 пункта. Ноябрьское значение индекса было пересмотрено до 111,9 пункта с ранее объявленного уровня 109,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали повышения индекса до 111 пункта.

На нефтяном рынке вечером в среду также сохраняется оптимизм на фоне энергетического кризиса в Европе. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $74,52 за баррель (+0,7% и +3,4% накануне), февральская цена WTI - $71,8 за баррель (+1% и +3,7% в понедельник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 4,72 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5 млн), запасы бензина выросли на 5,53 млн баррелей (ожидался рост на 0,65 млн), резервы дистиллятов увеличились на 396 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 0,25 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+10,6%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+10,3%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,8%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+4,4%), Cian (MOEX: CIAN) (+4,2%), "О'Кей" (MOEX: OKEY) (+3,8%), бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (+3,6%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3,5% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,2% "префы").

Подешевели бумаги ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,7%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3,3%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,7%), "префы" "Россети Ленэнерго" (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 94,97 млрд рублей (из них 29,23 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 17,11 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,77 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").