Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 23 декабря в фокусе будет выступление Президента РФ и макростатистика:

- ежегодная пресс-конференция Владимира Путина (12:00 МСК);

- заказы на товары длительного пользования США в ноябре (16:30 МСК);

- личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в ноябре (16:30 МСК);

- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16:30 МСК);

- индекс потребительского доверия Университета Мичиган за декабрь (18:00 МСК);

- продажи новых домов в США в ноябре (18:00 МСК).

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