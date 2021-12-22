Цены евробондов РФ в среду не продемонстрировали яркой динамики на фоне стабильных UST

Москва. 22 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании приближающихся рождественских праздников. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за день.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 21 декабря и составила 113,6% от номинала, что соответствует доходности 2,02% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 3 базисных пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 103,98% от номинала, что соответствует доходности 0,82% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 1,5 пункта по отношению к вторнику и составил 120 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню всего на 8 базисных пунктов - до 135,83% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 3,505% годовых). Вместе с тем еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 3 базисных пунктов - до 130,36% от номинала (доходность снизилась на 0,3 базисного пункта и составила 3,515% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели за день на 4 базисных пункта - до 109,42% от номинала, что соответствует доходности 2,485% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню), а котировки евробондов с погашением в 2023 году снизились на 2 базисных пункта, подешевев до 105,485% от номинала (их доходность снизилась почти на 1 базисный пункт и составила 1,625% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 14 базисных пунктов - до 126,37% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,65% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене 16 базисных пунктов, подорожав до 108,36% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 2,605% годовых).

"Изменения котировок российских еврооблигаций сегодня в целом были незначительными на фоне стабильной ситуации на рынке базовых активов - US Treasuries. Вместе с тем сохраняющиеся геополитические риски вокруг России не дают активизироваться покупателям отечественных евробондов, несмотря на растущие цены на нефть и газ. Покупатели не торопятся брать на себя эти геополитические риски в конце года, перед длинными новогодними и рождественскими каникулами. В итоге эти факторы уравновешивают друг друга, и поэтому рынок в целом находится в боковике", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках инвестиционного банка "Синара" (СКБ-банк) Марат Сорокин.