Дивдоходность акций Газпрома за 2021г может составить 15% - Sber CIB

Дивидендная доходность акций "Газпрома" по итогам 2021 года может составить 15%, по итогам 2022 года - 17%, полагают аналитики Sber CIB.

"Руководство "Газпрома" редко дает прогнозы финансовых показателей, особенно на ближайший год. Представленные Ф. Садыговым данные очень позитивные, они предполагают рост EBITDA в текущем году более чем в два раза (до $47 млрд) и её дальнейшее увеличение в следующем году (до $54 млрд). Это один из факторов инвестиционной привлекательности "Газпрома". Впрочем, прогнозы компании всё ещё могут быть превышены - и на 2021-й, и на 2022 годы. Прогнозируем дивиденды по итогам 2021 года в размере 52 рублей на акцию (доходность составит 15%), а по итогам 2022 года - 60 рублей на акцию (доходность составит 17%). Кроме того, рекордные спотовые цены на газ в Европе, на данный момент превышающие $2000 за тыс. куб. м, существенно не повлияют на итоги 2021 года, но увеличивают потенциал роста финансовых результатов в следующем году", - отмечают эксперты инвестбанка.

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