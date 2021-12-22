Рубль днем умеренно повышается к доллару и евро благодаря спросу на риск и налоговым выплатам

Москва. 22 декабря. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне роста спроса на рисковые активы и подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат декабря.

Курс доллара США составил 73,78 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 52 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,39 руб./EUR1, подешевев на 21,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 38,16 копейки - до 78,11 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 декабря на 3,05 копейки, до 73,7901 руб./$1, и уменьшил курс евро на 16,72 копейки, до 83,1541 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне общемирового спроса на рисковые активы и налогового периода декабря. Некоторому улучшению настроений участников торгов способствовало заявление президента США Джо Байдена, призвавшего не поддаваться панике из-за появления новых штаммов коронавируса COVID-19.

"Омикрон - серьезная проблема. Он может быть смертельной проблемой для тех, кто не вакцинирован", - сказал он в Белом доме во вторник. При этом Байден заявил, что паниковать из-за распространения штамма "омикрон" не стоит. "Хотя COVID-19 показал, что он серьезный противник, мы показали, что мы сильнее", - заявил президент США.

Байден сообщил, что правительство закупит полмиллиарда дополнительных домашних тестов на коронавирус, а их доставка начнется в январе.

В центре внимания рынка в среду окончательные данные о ВВП США за третий квартал, которые будет опубликованы министерством торговли страны в 16:30 МСК. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что оценка роста американской экономики в минувшем квартале будет оставлена на уровне 2,1% в пересчете на годовые темпы.

Федеральная резервная система (ФРС) на прошлой неделе понизила прогноз роста ВВП США на 2021 год до 5,5% с ожидавшихся ранее 5,9%.

Участники торгов продолжают анализировать новости относительно геополитической обстановки вокруг России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока Вашингтон и Москва не согласовывали видеоконференцию президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, однако в РФ не исключают возможность такой конференции.

"Может состояться, может не состояться. Это согласовывается при необходимости достаточно быстро. Пока четких договоренностей нет", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос, может ли состояться видеоконференция президентов до конца года.

Он также прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее сказал, что новых встреч Путина и Байдена пока не планируется. Песков пояснил, что Блинкен говорил именно про личные встречи и не конкретизировал вопрос о проведении контактов в формате видеоконференции.

Поддержку рублю также оказывают аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ (серий 26238 и 26239 в объеме 20 млрд рублей каждый).

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года составила 90,8123% от номинала, что соответствует доходности 8,48% годовых.

Всего было продано бумаг на общую сумму 19 млрд 992 млн рублей при спросе 37 млрд 38 млн рублей и объеме предложения 20 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 1,9 раза.

Цены на нефть стабилизировались в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии на фоне энергетического кризиса в Европе. Стоимость газа в регионе преодолела отметку в $2000 за тыс. кубометров, и эксперты отмечают, что в этих условиях спрос на нефтепродукты для энергогенерации будет расти.

За предыдущие две сессии - пятницу и понедельник - Brent подешевела на 4,7%, WTI - на 5,7% из-за опасений, связанных с быстрым распространением нового штамма COVID-19 "омикрон", и его последствий для мирового спроса на нефть.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду повысилась на 0,23% - до $74,15 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,49% - до $71,47 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку в среду также оказали данные Американского института нефти (API), показавшие снижение резервов сырья в США на прошлой неделе. Запасы нефти в Штатах, по информации API, сократились на 3,67 млн баррелей. Снижение, если оно подтвердится официальными данными, будет отмечено по итогам четвертой недели подряд.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране 22 декабря в 18:30 МСК.

"В течение первой половины вторника курс пары "доллар-рубль" опускался до уровней в 73,75 руб./$1. Укреплению рубля способствовало восстановление нефтяных цен и продажа валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты налогов, однако геополитическая повестка продолжала оказывать давление на рубль - на фоне очередных новостей о возможности введения новых санкций против России курс пары "доллар-рубль" во вторник временно достигал 74,15 руб./$1. Впрочем, в среду он снижается и находится около 73,80 руб./$. На фоне налогового периода и роста цен на энергоресурсы курс сегодня имеет потенциал закрепиться в диапазоне 73-74 руб./$1. Тем не менее, появление новых негативных геополитических новостей способно вновь привести к росту курса пары "доллар-рубль" на время выше отметки в 74 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль отыгрывает вчерашний отскок нефти после провала, а также продолжает получать поддержку со стороны жесткого курса ЦБ РФ. Доллар на международной арене стабилен и находится вблизи полуторалетних максимумов, однако отсутствия выраженного восходящего импульса достаточно, чтобы дать нашей валюте пространство для укрепления в пределах проторгованного диапазона. Тем временем на геополитическом фронте появляются новые признаки возрастающего напряжения, которое может в любой момент заставить рубль развернуться на юг. Согласно последним сообщениям, Штаты опровергли заявления главы Минобороны России Шойгу о подготовке американцами провокации с химическими веществами на Донбассе. Пока основные движения происходят в рамках привычного канала, трейдеры спокойны, однако в случае более энергичного рывка пары в том или ином направлении возможно расширение амплитуды колебаний на фоне предпраздничных тонких торгов", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 8,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок подросла на 1 б.п. - до 8,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила также 1 б.п., повысившись до 9,01% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 6 б.п. - до 9,44% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 4 б.п. - до 9,56% годовых.