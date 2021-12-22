"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Nike до $182

Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную стоимость акций Nike Inc. до $182 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Nike отчиталась за второй квартал 2022 финансового года лучше ожиданий. Мы оцениваем отчетность эмитента как сильную. Перспективы компании в целом вселяют оптимизм, однако сохраняются и поводы для беспокойства, в том числе динамика продаж в Большом Китае и проблемы в цепочке поставок, с которыми она, впрочем, справляется достаточно успешно. Впечатляют успехи Nike в направлении цифровизации бизнеса. В планах компании доведение доли цифровых продаж до 50%, а также развитие метавселенной и продажи цифровых товаров, в отношении которых мы даем оптимистичный прогноз, - пишут эксперты. - На наш взгляд, у эмитента есть все шансы создать новый канал продаж, который гарантирован от сбоев в цепочках поставок и позволит генерировать высокую валовую маржу. Nike способна занять лидирующую позицию в новом и быстроразвивающемся направлении, что служит основанием для повышения целевой цены акции до $182 за штуку".

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