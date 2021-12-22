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22 декабря 2021 года 15:12
Возможен рост цены акций Citrix Systems до $125 - Инвестбанк Синара
Возможен рост цены акций Citrix Systems Inc. до $125 за штуку, что предполагает потенциал роста 32% от текущего уровня, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "После появления новостей, что ключевые акционеры Citrix - Elliott Investment Management и Vista Equity Partners - рассматривают возможность продажи компании, ее акции выросли во вторник в цене на 13,6%. Новость позитивна для котировок Citrix Systems. Мы видим 32%-ный потенциал роста стоимости акций до нашего целевого уровня $125", - отмечают аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-CITRIX-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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