Возможен рост цены акций Citrix Systems до $125 - Инвестбанк Синара

Возможен рост цены акций Citrix Systems Inc. до $125 за штуку, что предполагает потенциал роста 32% от текущего уровня, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"После появления новостей, что ключевые акционеры Citrix - Elliott Investment Management и Vista Equity Partners - рассматривают возможность продажи компании, ее акции выросли во вторник в цене на 13,6%. Новость позитивна для котировок Citrix Systems. Мы видим 32%-ный потенциал роста стоимости акций до нашего целевого уровня $125", - отмечают аналитики банка.

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