Рынок акций РФ утром в среду продолжил рост вслед за миром, индекс Мосбиржи превысил 3730п

Москва. 22 декабря. Рынок акций РФ утром в среду продолжил рост вслед за мировыми фондовыми площадками и выросшей нефтью (Brent накануне вечером поднялась к $74 за баррель) на фоне локального снижения опасений относительно негативного влияния нового штамма "омикрон" COVID-19 на темпы восстановления мировой экономики; индекс Мосбиржи превысил 3730 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" и раллирующими акциями "Газпрома" на фоне рекордных цен на газ в Европе.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3730,47 пункта (+1%), индекс РТС - 1594,2 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,8%.

Доллар США просел до 73,72 руб./$1 (-0,24 руб.).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,8% и +0,2% "префы"), "Газпрома" (+2,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +1,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,3%), Ozon (MOEX: OZON) (+1,2%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Московской биржи" (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, настроения на мировых рынках заметно улучшились, чему способствовала активация спроса на рискованные активы в преддверии Рождества. Позитива рынкам добавило и охлаждение напряженности относительно распространения "омикрон"-штамма.

Инвесторы в среду будут следить за индексом потребительского доверия в США от Conference Board, однако вряд ли публикация преподнесет сюрпризы. В большей степени внимание участников рынка будет приковано к выходящим в четверг данным по расходам и доходам потребителей, базовый PCE, а также данные по заказам на товары длительного пользования в США за ноябрь. Ралли на американском рынке может продолжить развитие вплоть до длинных выходных.

Сохраняющийся благоприятный внешний фон оказывает поддержку российскому фондовому рынку, целью движения индекса МосБиржи выступает уровень 3750 пунктов, считает Соловьев.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, снижение мировых индексов акций начала недели на фоне увеличения числа заражений штаммом Omicron практически было выкуплено уже во вторник. Основными драйверами роста стали новости о вакцине от Moderna, которая обеспечивает защиту от этого варианта коронавируса, и сильные корпоративные отчеты компаний США.

Цены на нефть отскочили вверх, несмотря на признаки улучшения предложения и опасения, что распространение штамма Omicron ограничит поездки и снизит спрос на топливо.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Research" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду можно назвать нейтральным: низкую волатильность демонстрируют азиатские индексы и сырьевые контракты.

Президент США Джо Байден обещал, что никаких мер по сдерживанию штамма COVID-19-Omicron в стиле марта 2020 года вводиться не будет. Белый дом обещал выделить до 500 млн бесплатных тестов на определение коронавируса, а также направить военный медицинский персонал в шесть наиболее пострадавших штатов.

Дополнительным поводом для покупки акций стали сведения в СМИ о том, что выступивший против принятия пакета "Build Back Batter" сенатор демократ Джо Манчин оставил пространство для переговоров и говорить о провале плана развития социальной инфраструктуры и борьбы с климатическими изменениями пока рано.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что внешний фон пока не дает поводов для продолжения роста акций.

Драйвером роста акций "Газпрома" выступают цены на газ, ушедшие выше $2000 за тысячу кубометров из-за остановки прокачки газа по газопроводу "Ямал-Европа". Ситуация на газовом рынке осложняется еще и тем, что европейские газохранилища заполнены сейчас чуть больше, чем на 50%. Холодная погода и отсутствие ветра, необходимого для сделавшей ставку на "зеленую энергетику" Европы, привели к очередному энергетическому кризису.

Складывается впечатление, что российские власти намерены любым путем заставить Европу запустить "Северный поток 2". Наверняка скоро рынок услышит высказывания европейских чиновников о том, что Россия пытается развязать энергетическую войну, но вряд ли это изменит ситуацию: продавец всегда будет диктовать свои условия.

Росту бумаг газовой монополии способствовало и интервью заместителя председателя правления "Газпрома" Фамила Садыгова, который заявил об ожиданиях рекордной прибыли по итогам года, а также о том, что компания очень хорошо защищена от повышения цен на необходимую для дальнейшего развития продукцию.

Однако на фоне растущих акций "Газпрома" большинство других высоколиквидных бумаг торгуется в легком "минусе". Внешний фон сейчас нейтральный, что в условиях слабости российского рынка акций не дает надежд на продолжение отскока вверх. Если Запад не даст новую волну позитива, что является наиболее вероятным сценарием среды, то российский рынок акций в течение торговой сессии продолжит слабо сползать вниз. При этом обороты торгов будут снижаться, считает Антонов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть Brent отскочила к $74 за баррель, отражая улучшение сантимента. В фокусе остается тема локдаунов из-за COVID-19, к которой постепенно присоединяется еженедельная интрига по поводу динамики запасов нефти в США. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что до Рождества ужесточения пандемийных ограничений не будет, но после, вероятно, правительству придется предпринять какие-то шаги. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон исключил локдаун и вместо этого призвал людей к повторной вакцинации.

Тот факт, что ряд политиков предпочитают избегать локдаунов, внушает надежду, что спрос на нефть останется сильным, а цены - высокими. Однако уровень неопределенности, связанный с этим фактором, по-прежнему повышен.

Во многих странах уровень суточной заболеваемости COVID-19 бьет рекорды, а омикрон-штамм еще в самом начале своего пути к распространению. Пока не ясно, насколько будут эффективны против него вакцины, насколько он опасен, как часто будут происходить мутации и как на все это будут реагировать власти разных стран. Поэтому тема пандемии может еще долго оказывать влияние на настроения на рынке нефти.

Помимо снижения опасений из-за локдаунов поддержку нефти оказали новости о выпадении ливийского экспорта (до 300 тыс. б/с) и локальное ослабление доллара США. Просадка понедельника оказалась полностью отыграна. Текущий взгляд на инструмент нейтральный, но волатильность может оставаться повышенной до конца года, считает Галактионов.

Индексы в США накануне выросли на 1,6-2,4%, повышение Dow Jones (+1,6%) и S&P 500 (+1,8%) стало максимальным за последние две недели на фоне известий, что президентская администрация объявила об активизации борьбы с "омикроном". Президент США Джо Байден призвал американцев вакцинироваться против COVID-19 и не поддаваться панике из-за появления новых штаммов коронавируса. Он сообщил, что правительство закупит 500 млн домашних тестов на наличие коронавируса, их доставка начнется в январе. Таким образом, рынок во вторник отыграл часть потерь, которые он понес за три предыдущих торговых сессии.

В Азии в среду также преобладала умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,1%, DAX, CAC 40 растут на 0,2%), слабо проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

В последнее время трейдеры с тревогой следят за заявлениями официальных лиц о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется активнее, чем ожидалось, поскольку ранее акции авиакомпаний, операторов круизных лайнеров и нефтедобывающих компаний выросли в надежде, что ограничений на перемещения удастся избежать.

ВВП Великобритании в III квартале 2021 года вырос на 1,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS). Предварительная оценка указывала на рост на 1,3%, и аналитики не ожидали ее пересмотра. Однако оценка роста британской экономики относительно июля-сентября 2020 года была повышена до 6,8% с 6,6%.

В свою очередь цены на нефть утром в среду стабилизировались после скачка накануне на фоне энергетического кризиса в Европе. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в среду составила $73,96 за баррель (-0,03% и +3,4% накануне), февральская цена WTI - $71,2 за баррель (+0,1% и +3,7% в понедельник).

Стоимость газа в Европе преодолела отметку $2000 за тыс. кубометров, и эксперты отмечают, что в этих условиях спрос на нефтепродукты для энергогенерации будет расти.

Поддержку нефтяному рынку в среду также оказали данные Американского института нефти (API), показавшие снижение резервов нефти в США на прошлой неделе на 3,67 млн баррелей. Снижение, если оно подтвердится официальными данными, будет отмечено по итогам четвертой недели подряд.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране 22 декабря в 18:30 МСК.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+14,4%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5,8%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+4,7%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+3,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Группа Позитив" (-7,5%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 21,55 млрд рублей (из них 7,58 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,39 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,01 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").