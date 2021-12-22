Справедливая доходность дебютных бондов "АРЕНЗА-ПРО" находится на уровне около 14,75% - "Инвестиционный банк Синара"

Справедливая доходность дебютных 3-летних облигаций "АРЕНЗА-ПРО" серии БО-01 находится на уровне около 14,75% годовых, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"АРЕНЗА-ПРО" планирует 22 декабря открыть книгу заявок на дебютные 3-летние облигации серии БО-01 на сумму 300 млн руб. с ежеквартальными купонами. По бумагам предусмотрена амортизация номинала - по 10% в даты выплаты 3-12 купонов. Ориентир по ставке купона - 14-15% годовых (эффективная доходность 14,75-15,87% годовых). Облигации лизинговых компаний с сопоставимым уровнем кредитного рейтинга торгуются в районе 14% годовых при близкой дюрации. Учитывая дебютный характер размещения, мы считаем, что нижняя граница объявленного ориентира доходности (14,75-15,87% годовых) выглядит вполне справедливо", - пишет аналитик Александр Афонин.

ООО "АРЕНЗА-ПРО" - лизинговая финтех-компания, специализирующаяся на финансировании приобретения оборудования для пищевой промышленности и электроники компаниями МСБ c чеком до 10 млн руб. Компания является частью экосистемы АФК "Система" и предоставляет услуги онлайн.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.