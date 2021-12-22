Курс рубля может закрепиться в диапазоне 73-74 руб./$1 в среду - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля может закрепиться в диапазоне 73-74 руб./$1 в среду при отсутствии новых негативных геополитических новостей, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB снизился во вторник на 0,26%, до 73,95 руб./$1. Геополитическая повестка продолжает оказывать давление на рубль. Впрочем, в среду он снижается на 0,20% и находится около 73,80 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. На фоне налогового периода и роста цен на энергоресурсы курс имеет потенциал закрепиться в диапазоне 73-74 руб./$1. Тем не менее, появление новых негативных геополитических новостей способно вновь привести к росту курса USD/RUB на время выше отметки в 74 руб./$1", - отмечают эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.