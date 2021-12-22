"Атон" подтверждает рейтинг акций Газпрома на уровне "выше рынка"

Аналитики "Атона подтверждает рейтинг акций "Газпрома" на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвесткомпании.

Эксперты отмечают комментарий заместителя председателя правления "Газпрома" Ф. Садыгова, который подчеркнул, что компания ожидает получить рекордную прибыль в 2021г на фоне ралли цен на газ. Выручка, как ожидается, окажется выше уровня 2018г (8,2 трлн руб.). EBITDA должна составить 3,5 трлн руб., а чистая прибыль, по прогнозам, превысит 2 трлн руб. (чистая прибыль за 9M21 предполагает прогресс относительно годового прогноза в 78%).

Объем капиталовложений Группы, как ожидается, составит 1,9 трлн руб. (без учета НДС), а FCF должен превысить 1 трлн руб. Дивиденды в 2021г могут превысить 1 трлн руб. (более 45 руб. на акцию). Компания также отметила, что дивиденды в 2022г могут быть выше уровня 2021. Соотношение чистый долг/EBITDA в 2021г ожидается ниже 1,0x, а в 2022г должно составить приблизительно 1,0x. Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму на 2022г в размере 1,76 трлн руб.

"Прибыль "Газпрома" будет поддержана рекордно высокими ценами на газ (спотовые цены на TTF превысили $2000/тыс. куб. м.), а представленные прогнозы по прибыли и долговой нагрузке в целом соответствуют нашим оценкам, - пишут эксперты "Атона". - Мы подтверждаем рейтинг "выше рынка" по "Газпрому", который торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 3,1x против 3,5x у российских нефтяных компаний".

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