Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 в среду - "Альфа-Капитал"

Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 и на уровне 83-84 руб./EUR1, отмечается в комментарии Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля во вторник, 21 декабря, укрепился в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 73,95 руб. (-0,12 руб.), курс евро - 83,33 руб. (-0,24 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру среды растет на 0,03% и составляет $74 за баррель. Цена актуальных контрактов на североамериканский сорт WTI выросла на 0,22% и составила $71,28 за баррель. Позитив со стороны новостей о том, что Великобритания и Австралия не намерены вводить режим локдауна, поддерживает сырьевые цены", - пишет аналитик Владислав Силаев.

Эксперт констатирует, что на открытии торгов в среду российский рубль отступал в парах с мировыми валютами. По его мнению, российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 73,5-74,5 руб. в паре с долларом и на уровне 83,0-84,0 руб. в паре с европейской валютой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.