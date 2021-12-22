Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные прогнозы, макростатистика и экологическая повестка:

- Менеджмент "Газпрома" представит обновленные прогнозы на 2021-2022 годы;

- ЕС объявит требования к "зелёным" инвестициям в газовые проекты и атомную энергетику;

- Выйдет еженедельный отчёт Управления энергетической информации США (EIA) по товарным запасам углеводородов в стране (18:30 МСК).

- В США опубликуют индекс уверенности потребителей за декабрь.

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