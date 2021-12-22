Возможна повышенная волатильность нефтяного рынка до конца 2021г - BCS Express

Возможна повышенная волатильность на нефтяном рынке до конца текущего года, говорится в комментарии BCS Express.

"Тема локдаунов из-за COVID-19, к которой постепенно присоединяется еженедельная интрига по поводу динамики запасов нефти в США, остаются в фокусе внимания инвесторов нефтяного рынка. Тот факт, что ряд политиков предпочитают избегать локдаунов, внушает надежду, что спрос на нефть останется сильным, а цены - высокими. Однако уровень неопределенности, связанный с этим фактором, по-прежнему повышен. Поддержку ценам оказали и новости о выпадении ливийского экспорта (до 300 тыс. б/с) и локальное ослабление доллара США. Текущий взгляд на нефть марки Brent нейтральный, но волатильность может оставаться повышенной до конца года", - отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.