Вероятна консолидация рубля в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 на торгах в среду - ПСБ

Вероятно продолжение консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 в течение торговой сессии в среду, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Смешанный внешний фон на утро среды не способствует развитию укрепления национальной валюты: большая часть ключевых валют ЕМ торгуется разнонаправленно, фьючерсы на нефть марки Brent и развитые рынки не демонстрируют ярко-выраженной динамики после бурного отскока во вторник. Мы ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 в среду. Не исключаем, что в середине дня возможно тяготение доллара к нижней границе нашего целевого коридора на фоне крепости рынка нефти", - пишет эксперт банка в комментарии.

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