Триггеров для уверенного закрепления цены нефти выше $75/барр. пока нет - ПСБ

Сильных триггеров для уверенного закрепления цены нефти марки Brent выше $75 за баррель пока не видно, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Цена на нефть марки Brent во вторник рывком вернулась в верхнюю часть текущего целевого диапазона $70-75 за баррель, ведомая заметным улучшением общерыночных настроений и некоторым откатом доллара ввиду ухода опасений по штамму COVID-19 "омикрон" на второй план, констатирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

"Покупкам способствовали сообщения Moderna о готовности бустерной прививки против нового штамма и заявления глав ряд стран (Австралия, Великобритания) о том, что жесткие локдауны, несмотря на рост заболеваемости, пока вводиться не будут. Поддержку нефтяным котировкам оказало и очередное обновление ценами на газ в Европе исторических рекордов, настраивающее в условиях холодной погоды на сохранение благоприятной конъюнктуры рынков энергоносителей этой зимой. Данные от Американского института нефти показали, что запасы сырой нефти и дистиллятов в США на прошлой неделе сократились на 3,7 и 0,849 млн баррелей соответственно (чуть лучше ожиданий), задав позитивные ожидания по аналогичной публикации от Минэнерго США в среду", - отмечает эксперт.

Котировки нефти марки Brent в среду, по мнению Локтюхова, технически могут протестировать верхнюю границу диапазона $70-75 за баррель, но сильных триггеров для уверенного закрепления выше пока не видно.

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