Подъем Dow Jones и S&P 500 во вторник был максимальным за 2 недели

Американские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки стран АТР умеренно поднимаются в среду. Цены на нефть стабилизировались в среду.

Американские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов во вторник, при этом повышение Dow Jones и Standard & Poor's 500 стало максимальным за последние две недели.

Настроение инвесторов улучшилось после того, как президентская администрация объявила об активизации борьбы с "омикроном", сообщает MarketWatch.

Президент США Джо Байден призвал американцев вакцинироваться против COVID-19 и не поддаваться панике из-за появления новых штаммов коронавируса. Он сообщил, что правительство закупит 500 млн домашних тестов на наличие коронавируса, их доставка начнется в январе.

Таким образом, рынок во вторник отыграл часть потерь, которые он понес за три предыдущих торговых сессии.

"Покупай на падении" - вот, что мы видим, - полагает глава отдела торговли акциями Wedbush Securities Саак Мануэлиан. - Долгосрочный "бычий" тренд остается в силе, но в ближайшем будущем импульс начнет ослабевать".

"Мы видим, что акции восстанавливаются после чрезмерной реакции на различные новости и на фоне нового плана Байдена по распространению бесплатных тестов на COVID-19 начиная с января", - отмечает главный рыночный аналитик Spartan Capital Питер Кардилло.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале 2021 года увеличился на $16,5 млрд и составил $214,8 млрд, говорится в опубликованном во вторник отчете министерства торговли страны. Это максимальный показатель с третьего квартала 2006 года. Согласно пересмотренным данным, в апреле-июне отрицательное сальдо составляло $198,3 млрд, а не $190,3 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение дефицита в июле-сентябре до $205 млрд с объявленного ранее уровня второго квартала, сообщило Trading Economics.

Nike Inc. (SPB: NKE) отчитался о лучшей, чем ожидалось, чистой прибыли и выручке по итогам второго квартала 2022 финансового года (сентябрь-ноябрь), несмотря на резкое снижение продаж в Китае. Котировки акций производителя спортивных товаров за день выросли на 6,2% и стали лидером повышения среди компонентов Dow Jones.

Micron Technology (SPB: MU) увеличил чистую прибыль в первом финансовом квартале, который завершился 2 декабря, почти в три раза и выручку - на 33,3%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Кроме того, компания дала позитивный прогноз на текущий квартал. Стоимость производителя чипов памяти взлетела на 10,5% - это наилучший подъем более чем за год.

Цена бумаг разработчика программного обеспечения Citrix Systems Inc. (SPB: CTXS) подскочила на 13,6% на новости о том, что Elliot Investment Management и Vista Equity Partners рассматривают возможность сделать совместное предложение о его покупке.

Сеть аптек Rite Aid Corp. неожиданно получила скорректированную прибыль по итогам минувшего квартала, что вызвало скачок котировок ее акций на 21,4%.

Стоимость акций Oracle Corp. (SPB: ORCL) снизилась на 0,1%. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поставило рейтинги Oracle на пересмотр с возможностью снижения после новости о покупке Cerner Corp. (SPB: CERN), специализирующейся на электронных медицинских картах, за $28,3 млрд. Чистый долг компании составляет $50,6 млрд, и ей наверняка придется увеличить задолженность для финансирования сделки. Акции Cerner подорожали на 0,2%.

Котировки акций Procter & Gamble Co. (SPB: PG) опустилась на 0,1%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров отзывает ряд выпущенных в США сухих шампуней из-за обнаружения в аэрозольных баллончиках бензола, способствующего появлению рака.

Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service (SPB: UPS) заказала 19 новых широкофюзеляжных грузовых самолетов у Boeing Co. (SPB: BA). Поставки лайнеров запланированы на 2023-2025 годы. Акции UPS подорожали на 2,3%, Boeing - на 5,9%.

Бумаги General Mills Inc. (SPB: GIS) потеряли в цене 4%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США во втором финквартале, который завершился 28 ноября, снизил чистую прибыль на 13,3%. Скорректированная прибыль не оправдала прогнозы экспертов.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 560,54 пункта (1,6%) и достиг 35492,7 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 81,21 (1,78%) - до 4649,23 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 360,14 пункта (2,4%), составив на закрытие 15341,09 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) умеренно поднимаются в среду после того, как индексы США закрылись в плюсе накануне после заявлений президента Джо Байдена о ситуации с коронавирусом, сообщает MarketWatch.

Байден накануне призвал американцев вакцинироваться против COVID-19 и не поддаваться панике из-за появления новых штаммов коронавируса. Он также сообщил, что правительство закупит 500 млн домашних тестов на наличие коронавируса, и не стал объявлять об ужесточении ограничений.

Байден "дал рынкам столь необходимые гарантии", - написал аналитик IG Йип Джун Ронг.

В последнее время трейдеры с тревогой следят за заявлениями официальных лиц о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется активнее, чем ожидалось, поскольку ранее акции авиакомпаний, операторов круизных лайнеров и нефтедобывающих компаний выросли в надежде, что ограничений на перемещения удастся избежать.

В то же время рынок готовится к ужесточению денежно-кредитной политики в США. На прошлой неделе Федрезерв сообщил об ускорении темпов сворачивания экстренных стимулов и намекнул на готовность трижды повысить ставку в следующем году.

Высокая инфляция и перебои в глобальных цепях поставок также не пропали с радаров инвесторов.

Гонконгский Hang Seng к 8:23 МСК поднялся на 0,2%, шанхайский Shanghai Composite потерял менее 0,1%.

Индекс Shenzhen Composite, в котором значительную долю составляют компании технологического сектора, растет на 0,5%, поскольку инвесторы избавляются от коротких позиций в конце года, пишет Trading Economics.

В этом году действия китайских регуляторов и угрозы санкций со стороны США сильно ударили по технологическим компаниям из КНР, и аналитики ожидают, что такая ситуация сохранится в 2022 году. Вместе с тем есть надежда, что более четкие правила сделают регуляторную среду более прозрачной, что позитивно скажется на настроениях инвесторов.

Бумаги производителя электроники Xiaomi Corp. растут в цене на 0,1%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. - на 0,2%, акции интернет-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. растут также на 0,2%.

Значительный рост демонстрируют акции San'an Optoelectronics (8,1%), Luxshare Precision (5,8%), BYD Company (1,4%), Andon Health (3,7%), Goerteck (5,8%), Bluefocus Intelligence (6,2%), Wuhu Token (15%) и Gigadevice Semiconductor (4,4%).

Японский Nikkei к 8:11 МСК вырос менее чем на 0,1%, как и более широкий индекс Topix.

Акции производителя оборудования для выпуска полупроводников Advantest дорожают на 1,6%, производителя микроконтроллеров Renesas Electronics - на 2,3%.

Также в плюсе торгуются бумаги авиакомпаний, включая Ana Holdings (+1,6%) и Japan Airlines (+3,3%).

Вместе с тем снижение демонстрируют акции транспортных компаний и экспортеров, в том числе Nippon Yusen (-0,3%), Kawasaki Kisen (-1,1%), Mitsui OSK (-0,2%), Toyota (-0,8%) и Fast Retailing (-0,4%).

Южнокорейский Kospi прибавил 0,2%.

Цена акций производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. выросла на 1,3%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 2%.

Бумаги автопроизводителя Kia Corp. подорожали на 1%. Капитализация производителя бытовой техники и аккумуляторов для электромобилей LG Corp. опустилась на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,13%.

Между тем стоимость горнодобывающих и энергетических компаний снижается из-за падения цен на сырье. Капитализация Fortescue Metal Group снизилась на 1,8%, акции BHP Group Ltd. подешевели на 0,8%, Rio Tinto Ltd. - на 2%.

Цена бумаг Charter Hall, инвестирующей в недвижимость, упала на 7,5% на новости о покупке 50%-ной доли в Paradice Investment Management.

Цены на нефть стабилизировались в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии на фоне энергетического кризиса в Европе.

Стоимость газа в регионе преодолела отметку в $2000 за тыс. кубометров, и эксперты отмечают, что в этих условиях спрос на нефтепродукты для энергогенерации будет расти.

Поддержку нефтяному рынку в среду также оказали данные Американского института нефти (API), показавшие снижение резервов сырья в США на прошлой неделе. Запасы нефти в Штатах, по информации API, сократились на 3,67 млн баррелей. Снижение, если оно подтвердится официальными данными, будет отмечено по итогам четвертой недели подряд.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране 22 декабря в 18:30 МСК.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в среду составляет $73,95 за баррель, что на $0,03 (0,04%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $2,46 (3,4%) - до $73,98 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,21 за баррель, что на $0,09 (0,13%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов во вторник стоимость этих контрактов выросла на $2,51 (3,7%) и составила $71,12 за баррель.

За предыдущие две сессии - пятницу и понедельник - Brent подешевела на 4,7%, WTI - на 5,7% из-за опасений, связанных с быстрым распространением нового штамма COVID-19 "омикрон", и его последствия для мирового спроса на нефть.

"Важно помнить, что именно падение потребительского спроса из-за локдаунов привело к логистическим проблемам на физическом рынке нефти, из-за чего цена WTI в прошлом году упала в отрицательную зону", - отмечает основатель Sevens Report Research Том Эссайе. "Любая угроза подобного падения спроса будет способствовать уходу инвесторов от рисков и оттоку средств с энергетических рынков", - приводит слова эксперта Market Watch.