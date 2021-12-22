Рост индекса Мосбиржи выше 3800-3900п до конца 2021г маловероятен - BCS Express

Индекс Мосбиржи вряд ли сможет подняться выше уровней в 3800-3900 пунктов до конца текущего года, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Учитывая позитивную динамику сырьевых товаров, российский рынок может продолжить подъем, но выше 3800-3900 пунктов до конца текущего года индекс Мосбиржи вряд ли успеет подняться. Как и прежде, в фаворитах "голубые фишки" нефтегазового и банковского секторов, - пишет аналитик инвесткомпании. - Продолжается постепенное падение оборотов торгов. В ближайшие дни объемы в акциях индекса опустятся ниже 100 млрд руб. Особенно это касается пятницы, когда на западных площадках будет выходной. С одной стороны, активность участников может снизиться, и это повод для боковика. С другой - растет чувствительность к любым важным общерыночным или корпоративным новостям. Их появление способно вызывать чрезмерно сильные движения на тонком рынке. Это стоит учитывать и, возможно, раздвигать рамки "стоп-заявок".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.