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21 декабря 2021 года 19:40

Рубль вечером продолжает умеренно укрепляться к доллару и евро на фоне растущей нефти и повышения внешних рынков

Москва. 21 декабря. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль продолжает укрепляться к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения накануне на фоне растущей нефти и позитивной динамики мировых рынков.

Курс доллара США составил 73,96 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 33,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,31 руб./EUR1, подешевев на 29,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 31,95 копейки - до 78,17 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает повышаться к доллару и евро на вечерних торгах, корректируясь вверх после падения накануне. Игроки отыгрывают восстановление рынка нефти, а также позитивную динамику мировых рынков. Кроме того, поддержку рынку оказывает спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки к пику налоговых выплат декабря.

Рубль при этом не отреагировал на новости на тему санкций. Так, помощник госсекретаря США Карен Донфрид сообщила, что американская администрация продолжает контакты с европейскими союзниками и партнерами по теме санкций в случае нападения РФ на Украину. "Мы продолжаем внимательно координировать свои планы с партнерами и союзниками в Европе", - сказала она в ходе телефонного брифинга, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Донфрид отметила, что США приветствуют озвученную на недавнем саммите ЕС готовность вводить жесткие ограничительные меры против Москвы в случае вторжения РФ на Украину. "Мы приветствуем подобные заключения саммита", - сказала она.

Ранее в декабре лидеры стран ЕС пообещали, что военное нападение России на Украину повлечет за собой ряд контрмер, включая скоординированные санкции против Москвы.

Негативные настроения накануне были вызваны усилением опасений относительно последствий распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Уровень заболеваемости COVID-19 подскочил в странах Европы и США. В Штатах федеральные власти в понедельник сообщили, что на штамм "омикрон" приходится 73% случаев заражения, что в шесть раз больше показателя прошлой недели.

На этом фоне правительства ужесточают меры предосторожности. Нидерланды ввели жесткий локдаун, не дожидаясь Рождества. Франция и Германия ужесточили ковид-ограничения. Прибывающие из Великобритании в Германию лица с 20 декабря должны будут пройти двухнедельный карантин и сдать тест на коронавирус. Мэр Лондона Садик Хан отменил праздничные мероприятия на Трафальгарской площади "в интересах безопасности".

Между тем, в Белом доме заявили, что президент Джо Байден не планирует вводить всеобщий локдаун, хотя главный инфекционист Штатов доктор Энтони Фаучи предупредил, что рождественские поездки будут способствовать распространению вируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон все же отказался ужесточать ограничения, введенные для борьбы с распространением COVID-19, на период рождественских праздников.

Европейский союз одобрил использование вакцины от COVID-19 производства компании Novavax для людей старше 18 лет. Таким образом, она станет пятой доступной вакциной для жителей стран, входящих в блок. Бумаги Novavax прибавляют в цене 2,8% на торгах в Лондоне.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале 2021 года увеличился на $16,5 млрд и составил $214,8 млрд, говорится в опубликованном во вторник отчете министерства торговли страны. Это максимальный показатель с третьего квартала 2006 года. Согласно пересмотренным данным, в апреле-июне отрицательное сальдо составляло $198,3 млрд, а не $190,3 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение дефицита в июле-сентябре до $205 млрд с объявленного ранее уровня второго квартала, сообщило Trading Economics.

Цены на нефть эталонных марок немного усилили рост вечером во вторник после резкого снижения накануне. Давление на рынок в понедельник оказали опасения по поводу спроса на топливо на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК поднялась на 2,18% - до $73,08 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 2,46% - до $70,3 за баррель.

Оба контракта завершили прошлую сессию на минимуме с 3 декабря.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, в течение первой половины дня курс пары "доллар-рубль" опускался до уровней в 73,77 руб./$1. Укреплению рубля способствовало восстановление нефтяных цен и продажа валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты налогов. "Впрочем, позднее курс пары "доллар-рубль" вновь вернулся к 74,1 руб./$1. Причиной ослабления рубля в очередной раз стали геополитические новости - в частности, представители США сегодня вновь напомнили о перспективах введения новых санкций. В остальном вторник прошел без значимых событий - важной макростатистики сегодня не публиковалось, и инвесторам остается лишь отыгрывать очередные эпидемиологические и геополитические новости. На наш взгляд, у курса пары "доллар-рубль" есть перспективы закрепиться в диапазоне 73-74 руб./$1 до конца недели. Фактор налогового периода продолжит оказывать поддержку рублю, как и рост цен на энергоресурсы. Тем не менее появление новых геополитических новостей способно вновь привести к росту курса пары "доллар-рубль" на время выше отметки в 74 руб./$1", - подчеркнул Григорьев.

"Поддержку национальной валюте смогла оказать динамика рынка энергоносителей, а также умеренный рост валют развивающихся стран. Из внутренних факторов продолжаем выделять подготовку экспортеров к пику налоговых выплат, что увеличивает спрос на рублевую ликвидность. Оказавшись под давлением, пара "доллар-рубль" в первой половине дня предприняла попытку отступления в район поддержки, расположенной на уровне 73,6 руб./$1. Однако, несмотря на сохранение позитивного внешнего фона, к концу основной сессии американской валюте все же удалось отыграть большую часть потерь и вернуться в район 74 руб./$1. Учитывая риски ухудшения внешнего фона, в текущий момент, несмотря на поддержку внутренних факторов, более вероятным видится подъем доллара к отметке 75 руб./$1", - говорит главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич.

Банк России во вторник, 21 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 611,8 млрд рублей (при лимите 2 трлн 160 млрд рублей и спросе 1 трлн 611,8 млрд рублей) в среднем по ставке 8,45% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 декабря, банки разместили 1 трлн 9,5 млрд рублей (при лимите 2 трлн 190 млрд рублей и спросе 1 трлн 9,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 декабря на 47,41 копейки, до 73,8206 руб./$1, и уменьшил курс евро на 29,74 копейки, до 83,3213 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 28,9 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,9338 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 27,14 копейки и составил 73,9764 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 407,107 млн, из которых $476,02 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 931,087 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 11,74 копейки, до 83,5045 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 15,99 копейки и составил 83,5143 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR410,452 млн, из которых EUR119,693 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR290,759 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали во вторник небольшую разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 13 базисных пунктов (б.п.) - до 8,26% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок подросла на 8 б.п. - до 8,67% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 9,0% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев повысились на 4 б.п. - 9,38% и 9,58% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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