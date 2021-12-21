Цены евробондов РФ во вторник умеренно снизились вслед за UST из-за падения интереса к защитным активам

Москва. 21 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно снизились вслед за падением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедшим вследствие снижения интереса глобальных инвесторов к защитным активам. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 8 базисных пунктов по отношению к закрытию понедельника и составила 113,62% от номинала, что соответствует доходности 2,02% годовых (рост на 2,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 7 базисных пунктов, до 104,02% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта, до 0,8% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 0,5 пункта, составив 122 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 14 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 135,93% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 3,5% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 40 базисных пунктов, до 130,5% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта, до 3,51% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 13 базисных пунктов - до 109,48% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 2,48% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году снизились в цене на 8 базисных пунктов, до 105,51% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта, до 1,63% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 66 базисных пунктов - до 126,39% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта и составила 3,65% годовых). И лишь новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подорожал на 7 базисных пунктов, до 108,41% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 2,6% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня умеренно снизились вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств. В результате доходность самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году выросла за день почти на 4 базисных пункта - до 3,65% годовых. Таким образом, повышение процентных ставок отечественных долговых бумаг идет вслед за ростом доходностей US Treasuries, в частности, доходность десятилетних гособлигаций США выросла сегодня на 4 базисных пункта. При этом некоторую поддержку российским еврооблигациям оказывают такие факторы, как рост "аппетита" к риску на мировых рынках, а также растущие цены на нефть и газ. Но этих факторов недостаточно, чтобы компенсировать давление со стороны падающих в цене US Treasuries", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.