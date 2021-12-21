Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за миром в рамках коррекции, подъем сдерживался геополитикой

Москва. 21 декабря. Рынок акций РФ на торгах во вторник умеренно подрос в рамках коррекции вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent превысила $73 за баррель), однако индекс Мосбиржи не смог закрепиться выше рубежа 3700 пунктов из-за слабого спроса на российские активы в условиях геополитической напряженности вокруг России.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3693,02 пункта (+0,7%, утром индекс поднимался выше 3713 пунктов), индекс РТС - 1573,5 пункта (+1%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 3,5%.

Доллар просел до 73,93 рубля (-0,22 рубля).

Москва серьезно обеспокоена размещением военных группировок США и НАТО у российских границ, проведением незапланированных учений, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны во вторник.

По его словам, вблизи России развертываются элементы глобальной ПРО США, расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки МК-41, адаптированные к применению ударных систем "Томагавк". Все это является "серьезнейшим вызовом безопасности РФ", подчеркнул президент.

Кроме того, по словам Путина, ответственность за напряженность в Европе несут Соединенные Штаты Америки.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, США и НАТО активизировали военную активность у границ РФ, стали чаще задействовать стратегические самолеты с условными пусками ядерных ракет по российским объектам.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок предложила созвать Совет Россия-НАТО для обсуждения ситуации с безопасностью.

Вечером состоялся телефонный разговор президента РФ Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсуждались вопросы укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте (внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО), также обсуждалась создавшаяся проблемная ситуация в урегулировании внутриукраинского конфликта, вызванная нежеланием Киева выполнять Минские договоренности.

Подорожали акции "Газпрома" (+3,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,8%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,7% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Московской биржи" (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, внешний фон во вторник изменился на положительный: на рынках капитала больше не наблюдается паники из-за возможности распространения коронавируса, пришло время стабилизации. С другой стороны, коронавирусные страхи никуда не исчезли и могут проявиться в любой момент, что вынуждает инвесторов соблюдать осторожность при выкупе части эмоциональных продаж прошлого торгового дня.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также констатирует некоторое улучшение внешних настроений и рост нефти Brent в район $73 за баррель. В фармкомпании Moderna сообщили о готовности эффективной бустерной прививки против нового штамма "омикрон".

В среду осторожный рост рынков может продолжиться. В середине недели будет опубликована важная статистика по США: финальная оценка ВВП за III квартал, индекс доверия потребителей Conference Board за декабрь, продажи на вторичном рынке жилья в ноябре, еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов. Индекс МосБиржи 22 декабря может двигаться в пределах 3625-3745 пунктов, пара доллар-рубль - в рамках 73,5-74,5 руб./$1.

Аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман также отмечает сокращение опасений насчет штамма "омикрон", так как предварительные данные показывают, что смертность от него ниже, чем от предыдущих штаммов. Кроме того, накануне стало известно, что бустер вакцины Moderna в 37 раз увеличивает число антител против "омикрона". При этом постоянным фактором беспокойства остается ожидание ужесточения монетарной политики западных центробанков.

Российский рынок на фоне очередных новостей геополитического характера не спешит отыгрывать потери вслед за мировыми аналогами. Тем временем цены на газ в Европе впервые с начала октября превысили отметку $1800 за тыс. кубометров. Поводом стала остановка газового потока через газопровод "Ямал-Европа".

СД "Роснефти" утвердил стратегию развития до 2030 года. Она предполагает рост добычи углеводородов до 330 млн тонн нефтяного эквивалента., что означает рост на 29% относительно уровня 2020 года. При этом доля газа в общем объеме добычи к 2025 году вырастет до 25%. С учетом целей стратегии ожидается, что свободный денежный поток компании к 2030 году вырастет более чем в 2 раза. Акции "Роснефти" очень сдержанно отреагировали на эти новости.

С технической точки зрения индекс МосБиржи продолжает движение в рамках краткосрочного нисходящего канала, верхняя граница которого расположена у отметки 3740 пунктов. Ближайшей поддержкой при этом является предыдущий локальный минимум на уровне 3550 пунктов, считает Кауфман.

По словам главного исполнительного директора "ВТБ Капитал инвестиции", старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, российские акции немного выросли вслед за внешними рынками. Кроме того, восстановление фондового рынка Турции и укрепление турецкой лиры добавляют дополнительный позитив для акций стран региона, по крайней мере, снижают напряжение.

Между тем, российский рынок акций уже неделю торгуется в рамках ценовых колебаний прошлого понедельника, когда наблюдалось резкое снижение котировок. Это можно рассматривать как признак стабилизации рынка после вынужденных продаж. Однако продолжительная невозможность вернуться на более высокие ценовые отметки постепенно подрывает мотивацию "быков", к тому же объемы торгов сокращаются четвертую сессию подряд. Сезонный спад торговой активности заставляет инвесторов искать объекты для "парковки" денежных средств на период новогодних каникул.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций подрос вместе с улучшением настроений на внешних площадках, но российские активы испытывали давление со стороны геополитики. Заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента РФ Владимира Путина о "красных линиях" в отношениях с Западом вновь повышают вероятность усиления давления на РФ с очередными заявлениями по поводу санкций.

Внешние настроения могут вновь испортиться, поскольку штамм COVID-19-Omicron продолжает свое стремительное распространение. Пока европейские страны не торопятся с карантинными мерами, но экстренные планы обсуждаются в ряде правительств. Пока принимаются меры по сокращению доступности инфраструктуры для людей, не прошедших вакцинацию. В Новой Зеландии решили отказаться от открытия границ до конца февраля.

Поставки по газопроводу "Ямал-Европа" приостановлены и направлены по реверсу, что означает закачку газа из германских хранилищ в ПХГ Восточной Европы. На этом фоне цена на газ вновь подскочила до $1900 за 1000 кубометров. RWE и Uniper заявляют, что "Газпром" (MOEX: GAZP) полностью выполняет свои обязательства по долгосрочным контрактам. Впрочем, европейские политики посчитали, что это реакция РФ на позицию нового германского правительства, которое сдвинуло сроки сертификации "Северного потока 2" на II полугодие 2022 года. На самом деле рост цен во многом обусловлен сравнительно низкими запасами в европейских ПХГ, повышенным спросом на фоне снижения температуры и профилактическими работами на атомных электростанциях во Франции, считает аналитик.

Администрация Джо Байдена планирует во вторник объявить очередные меры по борьбе с распространением штамма COVID-19-Omicron. Планируется распределить до 500 млн тестовых наборов для выявления заболевания. В шесть наиболее пострадавших штатов будут направлены дополнительные медицинские ресурсы, отмечает Кочетков.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 1,1-1,2%) и США (индексы растут на 0,3-0,8%).

Уровень заболеваемости COVID-19 подскочил в странах Европы и США. В Штатах федеральные власти в понедельник сообщили, что на штамм "омикрон" приходится 73% случаев заражения, что в шесть раз больше показателя прошлой недели. Заболеваемость растет быстрыми темпами в Австралии и Южной Корее, правительства этих стран ужесточают меры предосторожности для предотвращения вспышек COVID-19.

Помимо потенциального спада экономической активности из-за распространения нового штамма, инвесторы также беспокоятся, что "омикрон" может усилить инфляционное давление. Если ситуация дойдет до закрытий в портах, на заводах и в других ключевых для глобальных цепочек поставок точках, то это может ухудшить уже разразившийся кризис в поставках и оказать негативное влияние на операции, пишет MarketWatch.

Нефтяной рынок к вечеру вторника возобновил подъем после дневной коррекции. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $73,31 за баррель (+2,5% и -2,7% накануне), февральская цена WTI - $70,56 за баррель (+2,8% и -3,7% в понедельник).

Инвесторы ждут статданных об изменении запасов топлива в США. Американский институт нефти (API) обнародует свои данные вечером во вторник, официальный отчет министерства энергетики США будет опубликован в среду. Аналитики в среднем ожидают снижения запасов нефти по итогам прошлой недели, но прогнозируют увеличение резервов бензина и дистиллятов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+9,5% и +6,3% "префы"), "Белона" (MOEX: BLNG) (+6,4%), "префы" "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,7%), VEON (MOEX: VEON) (+3,3%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3%), бумаги "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,7%), MDMG (MOEX: MDMG) (+2,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Группа Позитив" (-5,9%), ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-5,8%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-3,8%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-3%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-2,8%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-1,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 90,3 млрд рублей (из них 21,96 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Газпрома", 16,36 млрд рублей на бумаги Сбербанка и 6,6 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH)).