Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 22 декабря в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- окончательный ВВП Великобритании в III кв. 2021г (10:00 МСК);

- окончательный ВВП США в III кв. 2021г (16:30 МСК);

- индекс потребительского доверия США в декабре (18:00 МСК);

- продажи домов на вторичном рынке США в ноябре (18:00 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:30 МСК);

- акции "Детского мира" последний день торгуются с дивидендами за 9 мес. 2021г.

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