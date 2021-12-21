Индекс Мосбиржи может вернуться к уровню 4050 пунктов и выше в I полугодии 2022г - "Ингосстрах-Инвестиции"

Снятие геополитической напряженности может вернуть индекс Мосбиржи к уровню 4050 пунктов и выше, а индекс РТС - ближе к 1750 пунктам в I полугодии 2022г, считает управляющий активами "Ингосстрах-Инвестиции" Александр Дорожкин.

"Рождественский омикрон" вполне способен подорвать надежды на новогоднее ралли, полагает эксперт, но высоки шансы, что рынки проигнорируют текущий внешний фон благодаря сезонности и новогодней сказке про веру в лучшее.

Европа решила продолжить недавно сложившуюся традицию, объявив новые ковидные ограничения и локдауны на рождественские праздники, чем способствовала падению ведущих индексов до минимальных отметок с начала лета. Дорожкин подчеркивает, что новые локдауны в большей степени оказывают влияние на циклические сектора и котировки черного золота, которые нервно реагируют на новые вводные по резкому распространению штамма.

"Ранее такие сообщения и высокая волатильность давали инвестиционные возможности как спекулянтам, так и долгосрочным инвесторам. Российский рынок скорее "трамбует" геополитический дисконт, чем негативно реагирует на внешнюю конъюнктуру. Высокие цены на энергоносители могут компенсировать часть снижения последних дней и поднять индекс Мосбиржи выше отметки 3850 пунктов, а РТС - выше 1620 пунктов к концу года, что даст небольшую компенсацию "побитым быкам" российского рынка", - полагает эксперт.

Динамика начала года обычно следует за тем, как он завершился, и если закрытие будет позитивным, то с высокой вероятностью рост в январе продолжится, считает Дорожкин. Снятие геополитической напряженности в первой половине 2022г, по его мнению, сможет вернуть индексы ближе к максимумам: индекс Мосбиржи - выше 4050 пунктов, а РТС - ближе к 1750 пунктам. Максимальный дисконт российских активов к развивающимся рынкам и двузначная дивидендная доходность позволяют долгосрочным инвесторам компенсировать снижение и вкладывать в активы по привлекательной оценке, полагает эксперт "Ингосстрах-Инвестиции" .

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