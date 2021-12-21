Коррекция рынка акций РФ - возможность сформировать среднесрочные позиции по привлекательным ценам - МКБ

Состоявшаяся в IV квартале 2021г коррекция рынка акций РФ дает возможность инвесторам сформировать среднесрочные позиции в российских акциях по привлекательным ценам, говорится в аналитическом материале управляющего активами "МКБ Инвестиции" Михаила Поддубского.

"При сегодняшних ценах на сырье российские компании демонстрируют рекордную прибыль. Общая ожидаемая дивидендная доходность по российскому рынку составляет более 9%, по целому ряду ведущих компаний можно рассчитывать на двухзначную дивидендную доходность. В целом на российском рынке 2021 год прошел в ключе роста ставок, что оказывало косвенное давление и на сегмент акций. В следующем году ожидаем постепенного возвращения ставок ближе к нейтральным уровням, что при прочих равных - позитив для всей группы рублевых активов (в том числе и акций)", - отмечает эксперт.

Состоявшаяся в IV квартале 2021г коррекция, по мнению Поддубского, дает возможность сформировать среднесрочные позиции в российских акциях по весьма привлекательным ценам. "На текущий момент нам кажется разумным делать акцент на перепроданных голубых фишках, - указывает стратег банка. - В секторальном разрезе на текущий момент выделяем акции сырьевых экспортеров (преимущественно нефтегазовых компаний) и компаний из внутренних секторов с высокой доходностью денежного потока для акционеров и наличием драйверов для переоценки акций".

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