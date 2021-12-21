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21 декабря 2021 года 16:49

Котировки акций Tesla могут вернуться в диапазон $1000-1040 в долгосрочной перспективе - BCS Express

Возможно возвращение котировок акций Tesla Inc. в диапазон $1000-1040 в долгосрочной перспективе при отсутствии нового новостного негатива, полагает аналитик BCS Express Никита Покровский.

Котировки Tesla продолжили падение на этой неделе. На взгляд эксперта, дополнительным импульсом для распродаж в секторе электромобилей стало решение сената США. Законодательный орган отклонил инфраструктурный план президента США Джо Байдена в размере $2 трлн, который включал поддержку направления электрокаров.

"Котировки выполнили цели для снижения, в моменте достигнув уровня $900. От исторического максимума цена снизилась уже на 27%. Текущая техническая картина указывает на вероятность отскока, но говорить о конце большой коррекции пока преждевременно. Структура цены и технические индикаторы не сформировали сигналов для среднесрочных покупок. Допускаю, что после локального отскока цена еще может упасть до уровня $860-870. Если говорить о долгосрочной картине, то при отсутствии сильного негативного новостного фона котировки могут вернуться в район $1000-1040", - прогнозирует Покровский.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-TESLA-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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