Рынок акций РФ может выглядеть лучше развитых и развивающихся аналогов в ближайшей перспективе - "Открытие Инвестиции"

Рынок акций РФ может выглядеть лучше развитых и развивающихся аналогов в ближайшей перспективе, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин.

"Рынок акций РФ в ближайшей перспективе может выглядеть лучше развитых и развивающихся аналогов, так как на нем капитуляция "быков", похоже, уже состоялась. Пока же бумаги "НЛМК", "МТС", "Северстали" и "Газпрома", который более других госкомпаний защищен от возможного санкционного давления статусом монопольного поставщика газа в Европу, выглядят лучше рынка. Это подтверждает тезис о том, что инвесторы используют просадку для аккумулирования позиций в самых привлекательных дивидендных историях. У нас есть актуальные идеи по акциям "МТС" с целью 368 руб. и по акциям "Газпрома" с целью 404 руб.", - пишет эксперт.

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